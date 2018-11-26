Гинтер получил перелом глазницы и челюсти

сегодня, 18:37

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьезную травму в матче чемпионата Германии с «Ганновером».

В первом тайме Гинтер в одном из игровых эпизодов столкнулся с хавбеком соперника Ноа-Жоэлем Саренреном-Бази. Поле футболист покидал на носилках. У Гинтера диагностирован перелом костей глазницы и челюсти. Во вторник ему будет сделана операция.

Предполагается, что Гинтер в этом году уже не сыграет.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек может пропустить остаток сезона из-за перелома лодыжки.