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Гинтер получил перелом глазницы и челюсти

сегодня, 18:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)4 : 1Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96Матч завершен

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьезную травму в матче чемпионата Германии с «Ганновером».

В первом тайме Гинтер в одном из игровых эпизодов столкнулся с хавбеком соперника Ноа-Жоэлем Саренреном-Бази. Поле футболист покидал на носилках. У Гинтера диагностирован перелом костей глазницы и челюсти. Во вторник ему будет сделана операция.

Предполагается, что Гинтер в этом году уже не сыграет.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек может пропустить остаток сезона из-за перелома лодыжки.

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
   233 / 889
сегодня в 18:44
А я сначала прочитал "Гинер".
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 18:41
Дрались, что ли.
Don trambon
Don trambon
   82 / 889
сегодня в 18:39
Жесть, это с какой силой надо что бы так. Здоровья.
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