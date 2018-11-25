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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Идет первый тайм, 41’  Лацио 0:0  Милан 1.74 3.94 4.45
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет второй тайм, 82’  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Пеллегрини может пропустить матчи против «Реала» и «Интера»

сегодня, 19:27

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, вероятно, не сможет помочь своей команде в матче против «Реала».

Сообщается, что итальянец еще не восстановился после травмы ноги. Футболист также может пропустить поединок против «Интера» в рамках Серии А.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
   169 / 852
сегодня в 20:22
"Рома" проиграет оба матча, как с ним, так и без него.
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