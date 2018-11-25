Пеллегрини может пропустить матчи против «Реала» и «Интера»

сегодня, 19:27

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, вероятно, не сможет помочь своей команде в матче против «Реала».

Сообщается, что итальянец еще не восстановился после травмы ноги. Футболист также может пропустить поединок против «Интера» в рамках Серии А.