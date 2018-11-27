Моуриньо: «Хочу, чтобы мы сыграли с „Янг Бойз“, словно это последний шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

У Маркоса Рохо небольшая травма, у Виктора Линделефа тоже повреждение. Так что у нас осталось три центральных защитника – Джонс, Смоллинг и Байи.

Даже если мы не выиграем этот матч, мы всё ещё не становимся зависимыми от других результатов. Так что это не будет решающая встреча, но я хочу, чтобы с первой минуты мы играли так, словно это наш последний шанс выйти в плей-офф. Хочу, чтобы мы забыли о том, что у нас будет ещё один шанс. Хочу, чтобы мы выступили, как будто это игра на вылет.