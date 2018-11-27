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Моуриньо: «Хочу, чтобы мы сыграли с „Янг Бойз“, словно это последний шанс»

27 ноября 2018, 03:07
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал комментарий перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

У Маркоса Рохо небольшая травма, у Виктора Линделефа тоже повреждение. Так что у нас осталось три центральных защитника – Джонс, Смоллинг и Байи.

Даже если мы не выиграем этот матч, мы всё ещё не становимся зависимыми от других результатов. Так что это не будет решающая встреча, но я хочу, чтобы с первой минуты мы играли так, словно это наш последний шанс выйти в плей-офф. Хочу, чтобы мы забыли о том, что у нас будет ещё один шанс. Хочу, чтобы мы выступили, как будто это игра на вылет.

В предыдущем туре ЛЧ подопечные Моуриньо одержали выездную победу над «Ювентусом» (2:1). «Янг Бойз» в гостях уступил «Валенсии» (1:3).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 ноября 2018 в 13:15
ЛЕ тоже не плохо - были недавно обладателями. в ЛЧ им вообще ничего не светит 1/4 финал максимум при удачном жребии.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 ноября 2018 в 09:28
Уже чувствуется мандраж. С такой тактикой счет будет - 0-0. В лучшем случае 1- 0 вымучают.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 ноября 2018 в 06:53
Надо побеждать и выходить в 1/8, надеюсь Ювентус не проиграет Валенсии. По календарю после Валенсии будет игра против Ливерпуля, поэтому нужно сейчас выйти из группы и превратить игру против Валенсии в товарищескую.
КЭТиК
КЭТиК
27 ноября 2018 в 05:48
Проиграют и вылетят
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