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Крыховяк: «Сегодня было очень холодно, но атмосфера была жаркая!»

29 ноября 2018, 00:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк прокомментировал победу над «Галатасараем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это первая победа в этом сезоне Лиги чемпионов, и это очень важно. Мы очень рады, что болельщики ее увидели. Теперь мы будем работать дальше. Сегодня было очень холодно, но атмосфера была жаркая!

В Стамбуле у нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Сегодня мы хорошо играли в защите все 90 минут. Мы счастливы, что добыли три очка. Посмотрим, что будет дальше.

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