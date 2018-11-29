Крыховяк: «Сегодня было очень холодно, но атмосфера была жаркая!»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Галатасараем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это первая победа в этом сезоне Лиги чемпионов, и это очень важно. Мы очень рады, что болельщики ее увидели. Теперь мы будем работать дальше. Сегодня было очень холодно, но атмосфера была жаркая!

В Стамбуле у нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Сегодня мы хорошо играли в защите все 90 минут. Мы счастливы, что добыли три очка. Посмотрим, что будет дальше.