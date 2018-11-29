Кононов: «Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал попытку нападения одного из фанатов «красно-белых» на капитана команды во время матча Лиги Европы против «Рапида».

Стоит ли поменять капитана? Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет, значит, она хочет, чтобы этот капитан был тем связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества. Сегодня был такой инцидент, завтра он может быть с другим игроком или работником клуба или тренером. Мы так же будем, как вы говорите, вести себя? Или нет?

Если Глушаков лишится капитанской повязки, фанаты так же будут выбегать и говорить, что он не нужен. И мы будем снова об этом говорить. Но я бы не хотел больше говорить об этом.

Мне понравилась реакция самих футболистов. Всех. Не потеряла ли команда концентрацию после этого эпизода? Имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня. Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента.