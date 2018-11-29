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Кононов: «Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет»

29 ноября 2018, 21:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Рапид (Вена)РапидМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал попытку нападения одного из фанатов «красно-белых» на капитана команды Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы против «Рапида».

Стоит ли поменять капитана? Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет, значит, она хочет, чтобы этот капитан был тем связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества. Сегодня был такой инцидент, завтра он может быть с другим игроком или работником клуба или тренером. Мы так же будем, как вы говорите, вести себя? Или нет?

Если Глушаков лишится капитанской повязки, фанаты так же будут выбегать и говорить, что он не нужен. И мы будем снова об этом говорить. Но я бы не хотел больше говорить об этом.

Мне понравилась реакция самих футболистов. Всех. Не потеряла ли команда концентрацию после этого эпизода?  Имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня. Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента.

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Все комментарии
Не Ярцев
Не Ярцев
30 ноября 2018 в 18:35
    Evilhuman
    Evilhuman
    30 ноября 2018 в 00:46
    да это друг банщика был, вон выше говорят просто предлагал глушаку отпуск взять
    VIPded
    VIPded
    29 ноября 2018 в 23:19
    Этот кэп и Георгича свалит. )))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    29 ноября 2018 в 22:38
    Не тому она доверяет.
    Роман Романов
    Роман Романов
    29 ноября 2018 в 22:16
    Ну и Кононов, ну и жучара.
    ЧиП
    ЧиП
    29 ноября 2018 в 22:13
    Всех кто голосовал зв глушакова, ГОНИ 3.......!
    Андрей Мaксимeнко
    Андрей Мaксимeнко
    29 ноября 2018 в 22:09
    Кононов красава... Хорошо прогнулся... Это же надо было выпустить всю ромашку... Лучше уж всех выкинуть , уж лучше молодожь играет чем этот сбр.....
    За адекватность
    За адекватность
    29 ноября 2018 в 22:06
    "Мы пропустили голы после этого инцидента." Не ожидал от Кононова. Вы поиграли 8-й на данный момент команде чемпионата Австрии на своем поле. Проиграли бездарно и безвольно. Последние 2 матча на своем поле Спартак в ЛЕ хотя бы бился, а сегодня......, а виноват выбежавший болельщик. Извиняюсь, эмоции.
    КАМЮ
    КАМЮ
    29 ноября 2018 в 22:05
    Виновник поражения уже назначен.
    Байкал-38
    Байкал-38
    29 ноября 2018 в 22:05
    Кононов красава! Правильного тренера нашли, да и Дениску нельзя с капитанов убирать. Мы ещё хотим поржать с этого цирка.
    Где ещё такого увидишь, что бы болельщики во время еврокубков выбегали в центр поля своего капитана бить? Только спартачи на такое способны.
    шацк
    шацк
    29 ноября 2018 в 22:04
    получается 1 малолетний поросенок может повлиять на весь спартак? просто олег ты пошел в дурную команду и теперь ты говоришь как раб!
    spartak kursk
    spartak kursk
    29 ноября 2018 в 21:59
    Это самое глупое объяснение о причине поражения.........

    Ещё до эпизода Спартак должен был решать все вопросы о победителе матча...Но он не решил.Потому как слабее восьмой команды австрийской лиги....
    spartach091
    spartach091
    29 ноября 2018 в 21:58
    Глушака в топку, не нужен он
    quinn-se
    quinn-se
    29 ноября 2018 в 21:56
    Нашёл отмазку.. слов нет...
    gl
    gl
    29 ноября 2018 в 21:56
    Ничерта не понял что он сказал
    Zak11
    Zak11
    29 ноября 2018 в 21:53
    Что за отговорки? Как это могло повлиять? Вы сели после 10 минут во втором тайме. Просто сдохли. В то время как Рапид начал наращивать темп, хотя к таким температурам австрийцы не привыкли. Просто глупые отговорки Кононова! Позорище.
    Верг
    Верг
    29 ноября 2018 в 21:53
    Если поменяешь глушакова, тебя поменяет измайлов, пиджачок
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