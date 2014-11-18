«Краснодар» и ЦСКА рассудит бригада Лапочкина

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги.
22 ноября (суббота)
«Урал» — «Рубин»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор — Андрей Будогосский (Москва).
«Торпедо» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Зенит» — «Кубань»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Александр Богданов (Верея); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
23 ноября (воскресенье)
«Динамо» — «Терек»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Арсенал» — «Амкар»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» — «Мордовия»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
24 ноября (понедельник)
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Павел Кулалаев (Волжский); инспектор — Сергей Французов (Москва).