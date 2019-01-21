«Барселона» арендует Кевина-Принса Боатенга

21 января 2019, 15:43

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает авторитетный итальянский источник.

Боатенг присоединится к каталонцам на правах полугодичной аренды с правом выкупа. За саму аренду «Барса» заплатит 2 млн евро, а летом при желании сможет выкупить игрока за 8 млн.

«Сине-гранатовые» весь январь ищут резервного форварда, который в случае необходимости мог бы подменить Луиса Суареса.

31-летний Боатенг в текущем сезоне забил 4 гола в 13 матчах за «Сассуоло» в Серии А.