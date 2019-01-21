«Барселона» арендует Кевина-Принса Боатенга

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 50’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Барселона» арендует Кевина-Принса Боатенга

21 января 2019, 15:43

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает авторитетный итальянский источник.

Боатенг присоединится к каталонцам на правах полугодичной аренды с правом выкупа. За саму аренду «Барса» заплатит 2 млн евро, а летом при желании сможет выкупить игрока за 8 млн.

«Сине-гранатовые» весь январь ищут резервного форварда, который в случае необходимости мог бы подменить Луиса Суареса.

31-летний Боатенг в текущем сезоне забил 4 гола в 13 матчах за «Сассуоло» в Серии А.

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Все комментарии
nnb199O
nnb199O
   310 / 808
21 января в 23:44
Топовое усиление, вместе с Видалем будут грозой, в ночных клубах.
Krypton777
Krypton777 ответил Валерон
21 января в 22:05
Принц заслужил. Молодец. Хорошая покупка при отличной трансферной политике. Купить Кейна или Икарди что бы они сидели на лавке как хотят большинство малолетних ЭкспЭртов возможно было только в лучшие времена Переса. И тот сдулся.
Оу! Ты вернулся после стольких лет?
Валерон
Валерон
   669 / 808
21 января в 21:10
Принц заслужил. Молодец. Хорошая покупка при отличной трансферной политике. Купить Кейна или Икарди что бы они сидели на лавке как хотят большинство малолетних ЭкспЭртов возможно было только в лучшие времена Переса. И тот сдулся.
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
21 января в 20:44
все интересней и интересней...
Vane4ek
Vane4ek
   219 / 808
21 января в 20:36
Продали Мунира что бы купить Боатенга!)))) Руководство решило дно пробить!))
barcelonistas
barcelonistas
21 января в 20:22
Что происходит ??)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   272 / 808
21 января в 20:01
Да пусть сидит себе на лавке.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   119 / 808
21 января в 20:00
в барсе Принс рискует стать холуём аргентинского гормона)
главно не гомабывшероялиста, но на самом деле как можно верить макаронному издательству соцеера..


ахаа-ха)
авито
авито
   392 / 808
21 января в 19:48
Руководству Барселоны виднее кого лучше брать в аренду!
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
21 января в 19:28
в барсе Принс рискует стать холуём аргентинского гормона)
Juve14
Juve14
   484 / 808
21 января в 19:25
А что вы смущаетесь не понимаю? Деньги же на меську уходят, вот уйдет меська и можно Барсе три супер звезды купить, еще и на его оклад их посадить разделив его большущий оклад на троих супер звезд
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны
   327 / 808
21 января в 19:00
Утка
Apsny
Apsny
   77 / 808
21 января в 19:00
Просто отпад, это руководство никчемное.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   685 / 808
21 января в 18:51
Зе Болотного пора брать
070maks
070maks
21 января в 17:52
как всегда руководство вытворяет дичь
XL-965
XL-965
   493 / 808
21 января в 17:40
"Полузащитник "Сасуоло" " - этим все сказано.....
Novograd
Novograd
   523 / 808
21 января в 17:38
вот єто новость сильна реально
Штиль
Штиль
   465 / 808
21 января в 17:25
Думаю утка, полузащитник нужен, но явно не он. Сергей из Лацио и то был бы лучше.
benderivan
benderivan ответил commando
   598 / 808
21 января в 17:10
Разве он форвард?
В Сассуоло на форварда перешел
dimagas1
dimagas1
   140 / 808
21 января в 16:53
Лука Тони скучает без клуба)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 16:48
Староват он для Барсы...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
21 января в 16:48
А чё не купит?!
commando
commando
   788 / 808
21 января в 16:48
Разве он форвард?
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
21 января в 16:42
Зачем???
Большой Карай
Большой Карай
   429 / 808
21 января в 16:41
Вот и новость.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   183 / 808
21 января в 16:39
Такой бред..
Samuelsen
Samuelsen
21 января в 16:34
Че там с барсой то происходит? Все еще Рождество празднуют? Почему весь январь интересуются каким то шлаком, уровнем намного ниже....
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   647 / 808
21 января в 16:34
уж лучше из дубля взять форварда....а так есть Малком...
Palex
Palex
   281 / 808
21 января в 16:32
Как низко пала Барселона.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   240 / 808
21 января в 16:28
Они издеваются??
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