«Ювентус» обыграл аутсайдера Серии А

В поединке 20-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево».
Туринцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате, а «Кьево» остается на последней строчке.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - «Кьево» 3:0 (2:0)
Голы: Дуглас Коста 13, Джан 44, Ругани 83
Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 52
«Ювентус»: Перин, Сандро, Кьеллини, Ругани, Де Шильо, Дуглас Коста (Бентанкур 75), Матюиди, Джан, Бернардески (Спинаццола 86), Криштиану Роналду, Дибала
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Кьево»: Соррентино, Бани, Россеттини, Томович, Депаоли (Ярошински 65), Радованович, Кийин, Хетемай (Виньято 60), Джаккерини, Меджорини, Пеллиссьер (Степински 64)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.
Предупреждения: Бани 51, Де Шильо 79, Кийин 82
Судья: Пиччинини Марко.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Милан» обыграл «Дженоа».
Эта у Роналду такая "зона дискомфорта"? В лучшей команде чемпионата, у которой вообще нет соперников, где его ещё и облизывают с первого дня пребывания в клубе, играют на него постоянно и пенальти отдают бить? Ну окей, герой, что с него взять...
Эта у Роналду такая "зона дискомфорта"? В лучшей команде чемпионата, у которой вообще нет соперников, где его ещё и облизывают с первого дня пребывания в клубе, играют на него постоянно и пенальти отдают бить? Ну окей, герой, что с него взять...
Ничего удивительного.
А почему вас не видно,когда Рон забивает?
Ничего удивительного.
А почему вас не видно,когда Рон забивает?
Забивали те кто ещё не забивал в этом сезоне.
Вчера был полностью не Рона день.
Что то ему с этим Кьево не везёт.
надеюсь он забьет в ворота Лацио!
Забивали те кто ещё не забивал в этом сезоне.
Вчера был полностью не Рона день.
Что то ему с этим Кьево не везёт.
надеюсь он забьет в ворота Лацио!
Я же не обсыраю Барселону или Месси! Мне реально пох... , как они играют.
Я имел ввиду, тех "Каталонияцев", которые без причин гонят на мой любимый клуб, особенно после прихода Роналду. Если ты именно такой "Каталонияец", то я тебя понимаю, можешь продолжать в таком же духе, т.к. мне и на это тоже пох....!))
Я же не обсыраю Барселону или Месси! Мне реально пох... , как они играют.
Я имел ввиду, тех "Каталонияцев", которые без причин гонят на мой любимый клуб, особенно после прихода Роналду. Если ты именно такой "Каталонияец", то я тебя понимаю, можешь продолжать в таком же духе, т.к. мне и на это тоже пох....!))
Пусть всем приснятся живые, а не картонные сны! =))
Пусть всем приснятся живые, а не картонные сны! =))
Спать пора.
Спать пора.