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«Ювентус» обыграл аутсайдера Серии А

22 января 2019, 00:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

В поединке 20-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево».

Туринцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате, а «Кьево» остается на последней строчке.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Кьево» 3:0 (2:0)
Голы: Дуглас Коста 13, Джан 44, Ругани 83

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 52

«Ювентус»: Перин, Сандро, Кьеллини, Ругани, Де Шильо, Дуглас Коста (Бентанкур 75), Матюиди, Джан, Бернардески (Спинаццола 86), Криштиану Роналду, Дибала
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Кьево»: Соррентино, Бани, Россеттини, Томович, Депаоли (Ярошински 65), Радованович, Кийин, Хетемай (Виньято 60), Джаккерини, Меджорини, Пеллиссьер (Степински 64)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.

Предупреждения: Бани 51, Де Шильо 79, Кийин 82

Судья: Пиччинини Марко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Милан» обыграл «Дженоа».

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Все комментарии
Великий Царь
Великий Царь
   503 / 808
22 января в 23:08
Кристианин помогал Кьево как мог, но они этим не воспользовались.
st_juventus
st_juventus
   416 / 808
22 января в 23:05
Коста четко сыграл
Великий Князь
Великий Князь ответил Бильге Октай
   6 / 808
22 января в 19:50
ваш же моджи сказал фразу . гомик не может быть футболистом . или моджи после этого вам не кореш ?
Моджи всё верно сказал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ZENIT GOAL
   4 / 808
22 января в 14:33
Наполи и Рома тоже громят эти же СПАЛы и Болоньи, и их лидеры набивают на них стату.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил NGY
   176 / 808
22 января в 13:46
Рон конечно провалил матч просто в пух и прах. Все таки годы свое берут, и от них никому никогда никуда не дется. + еще жуткое невезение, которое преследует португальца последние 2,5 сезона. Конечно можно было бы сидеть как Месси в зоне комфорта и штамповать мячи за Реал на Леганесах и набивать стату, но обстоятельства сложились неудачные! Пришлось менять страну, обстановку и т.п. Переходить в команду, где нет философии обложить штрафную соперника и бомбардировать её забивая по 5-6 мячей. Но думаю, единственно чего не хватает сейчас Роналду, это спортивной злости. Пора бы ему уже снять с себя корону и начинать рвать и метать на поле. А самое лучше средство именно для Криштиану, думаю это свист трибун в его адрес, а именно свист болельщиков Юве, которое даст ему конкретный импульс доказывать свой статус!
Хотел бы реально поменять обстановку и "выйти из зоны комфорта" - перешёл бы куда-нибудь в Наполи или Рому, а не в команду, у которой уже 7 лет нет в своём чемпионате никаких конкурентов, чтобы там набивать стату на СПАЛах и Болоньях, которые, мягко говоря, от Леганесов не далеко ушли. Да в конце концов, нынешний Милан не далеко от них ушёл, о чём можно говорить?

Эта у Роналду такая "зона дискомфорта"? В лучшей команде чемпионата, у которой вообще нет соперников, где его ещё и облизывают с первого дня пребывания в клубе, играют на него постоянно и пенальти отдают бить? Ну окей, герой, что с него взять...
alexfor
alexfor ответил benderivan
   340 / 808
22 января в 12:30
Нормальным людям можно и ответить нормально, а невменяемым подобиям нгуш, типа тебя, только невменяемо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Так Себе Аналитик
   217 / 808
22 января в 12:17
Не знаю, я вообще не вижу смысла набивать статистику на аутсайдерах. Выиграли, силы сэкономили, еще и им дали поиграть, что может быть лучше?
ну если бы не хотел набивать стату,то дай кому нибудь пробить пеналь.НО всё таки хотел шаровой на себя оформить,раз сам пробивал.Он что с Месси всё ещё соревнуется по голам? так вроде бы аргентос в другом чемпионате?! Наверное хочет стать лучшим бомбардиром Сериала,большую часть голов забивши с пенальти. ВАР должен был подсказать и дать перебить стандарт.
Novograd
Novograd
   523 / 808
22 января в 12:15
маласа думал 2:0 но 66 там
marvel777
marvel777
   424 / 808
22 января в 11:41
Рони был не в ударе
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
22 января в 11:34
Не напрягаясь победил
FERIS
FERIS
   83 / 808
22 января в 11:24
Ка обычно повылазили 56ьные хейтеры Роналду и барсуки.
Ничего удивительного.
А почему вас не видно,когда Рон забивает?
FERIS
FERIS
   83 / 808
22 января в 11:21
Ювентус с победой!
Забивали те кто ещё не забивал в этом сезоне.
Вчера был полностью не Рона день.
Что то ему с этим Кьево не везёт.
надеюсь он забьет в ворота Лацио!
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
22 января в 11:14
Никто и не сомневался...
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
22 января в 10:09
ЮВЕ с победой!!!
benderivan
benderivan ответил Crack99
   598 / 808
22 января в 10:07
Ох, тебе этот товарищ ещё и типа адекватно ответил, а вообще ему нет смысла отвечать, очередной барсосектант. Так что смотри, не дай ввести себя в заблуждение)
ДСА
ДСА
   172 / 808
22 января в 09:19
Основное достижение Кьево: Роналду "сухой".
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   137 / 808
22 января в 09:09
а пеналдо не забил
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
22 января в 08:45
С Ювентусом все аутсайдеры!
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
22 января в 07:52
Кто бы сомневался.
Тага Дага
Тага Дага
   278 / 808
22 января в 07:49
Аллегри,верни Манджукича,и все пенки пусть Дибала бьёт, когда же этого петуха продадут. ..бесит реально. Тьфу
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
22 января в 06:45
На классе же!)))
ОПС
ОПС
   134 / 808
22 января в 06:22
Дежурная победа.
нечитайло
нечитайло
   517 / 808
22 января в 06:22
Спасибо Кристиан, ставка зашла
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
22 января в 05:47
Ругани перевыполнил норму, обычно 2-0 и хватит.
alexfor
alexfor ответил Crack99
   340 / 808
22 января в 02:59
Я не люблю Месси и Роналду, возможно за то, что они Лучше всех уже долгие годы. Мне по нраву Дель Пьеро, Ривалдо, Недвед, Овермарс... Но коль уж один из них играет в Юве, то приходится поддерживать и надеяться, что будет продолжать феерить, как и раньше. Слежу исключительно за своим клубом. Еще иногда, могу посмеяться над прИнтером, но это уже исторически сложилось!)))
ну я понял, что ты нормальный чел) мне роналду вообще-то безразличен, хотя когда молодец (без левых пеналей и оффсайдов, рикошетов от вратарей и прочей чепухи, за которую его здесь облизывают), тогда молодец. но это редкость уже)) а такие ответы я обычно недекватным нгушам и шишанутым пишу)
Crack99
Crack99 ответил alexfor
22 января в 02:56
ну я думал ты из породы нгуш, амурцев и шишаней, которые без причины льют на месси, а когда роналда обделывается, выгораживают его всячески) ну если нет, то извиняй)
Я не люблю Месси и Роналду, возможно за то, что они Лучше всех уже долгие годы. Мне по нраву Дель Пьеро, Ривалдо, Недвед, Овермарс... Но коль уж один из них играет в Юве, то приходится поддерживать и надеяться, что будет продолжать феерить, как и раньше. Слежу исключительно за своим клубом. Еще иногда, могу посмеяться над прИнтером, но это уже исторически сложилось!)))
alexfor
alexfor ответил Crack99
   340 / 808
22 января в 02:49
Ого! А ты чего такой грубый? Я же не обсыраю Барселону или Месси! Мне реально пох... , как они играют. Я имел ввиду, тех "Каталонияцев", которые без причин гонят на мой любимый клуб, особенно после прихода Роналду. Если ты именно такой "Каталонияец", то я тебя понимаю, можешь продолжать в таком же духе, т.к. мне и на это тоже пох....!))
ну я думал ты из породы нгуш, амурцев и шишаней, которые без причины льют на месси, а когда роналда обделывается, выгораживают его всячески) ну если нет, то извиняй)
Crack99
Crack99 ответил alexfor
22 января в 02:48
в соплях сейчас должен быть ты с нгушей и прочими шишанутыми, ведь полено выдало очередное "ита щидевр")) а в лч обязательно прорвет, если атлетико раздвинет ноги, как в 2017, и будет полену давать спокойно принимать мяч в штрафной и пробивать. ну а возможно левый пеналь или гол с оффсайда прилетит, кто знает)
Ого! А ты чего такой грубый?
Я же не обсыраю Барселону или Месси! Мне реально пох... , как они играют.
Я имел ввиду, тех "Каталонияцев", которые без причин гонят на мой любимый клуб, особенно после прихода Роналду. Если ты именно такой "Каталонияец", то я тебя понимаю, можешь продолжать в таком же духе, т.к. мне и на это тоже пох....!))
Эрик Бернар
Эрик Бернар
22 января в 02:45
Ну тогда я тоже.

Пусть всем приснятся живые, а не картонные сны! =))
allemz
allemz
   24 / 808
22 января в 02:44
Линекер прав.
Спать пора.
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