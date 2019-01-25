Кухарчук покинул «Томь» и присоединился к «Химкам»

25 января 2019, 10:49

Состав «Химок» пополнил 28-летний нападающий Илья Кухарчук. Условия соглашения не сообщаются.

Воспитанник костромской школы «Спартак» в 13 лет уехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». После этого Илья перешел в казанский «Рубин», затем отправился в Махачкалу играть за «Анжи». Также в карьере футболиста были «Урал», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Волга», «Енисей», «Балтика» и «Тамбов».

Последним клубом форварда была «Томь», в составе которой он провел 37 матчей и забил 11 голов.