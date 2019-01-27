Мельгарехо: «До ухода из „Спартака“ хочется еще раз стать чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что хочет выиграть еще одно золото чемпионата России вместе с «красно-белыми».
Три года в «Спартаке» пролетели на одном дыхании, мы стали за это время чемпионами, и я очень надеюсь повторить это – еще до того, как покину «Спартак».
Мой контракт действует еще полтора года. С одной стороны, много, с другой – не очень, время-то быстро летит. Разговоров о продлении пока никаких не было, но это нормально. Ситуация никак не напрягает. Концентрируюсь на работе, на тренировках.
Мыловару не понравилась новость, что Мельгарехо не в восторге от Карреры, и её тут же снесли!
Аплодирую стоя!
Мыловару не понравилась новость, что Мельгарехо не в восторге от Карреры, и её тут же снесли!
Аплодирую стоя!