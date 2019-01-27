Вальверде раскритиковал Гвардиолу

сегодня, 17:55

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде критически высказался в адрес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Новичок каталонцев Френки де Йонг ранее признался, что Гвардиола лично его звал в английский клуб, хотя игрок еще был связан контрактом с «Аяксом».