Ляфон: «С детства болею за лондонский „Арсенал“»

Голкипер «Фиорентины» Альбан Ляфон признался, что является болельщиком «Арсенала».
Я с детства болею за «Арсенал». Я бы хотел поиграть позже за топ-клуб, но пока что рано об этом думать.
20-летний француз перебрался в Италию минувшим летом из «Тулузы» .
Покупать вратарей моложе 23-х лет для основной команды клуба уровня и статуса Арсенала слишком авантюрно. А делать их бэкапами бессмысленно. Должен быть опыт в раме середняков где нет давления.
Сложилось впечатление, что пару лет назад скауты серьёзных клубов махнули на Лено рукой, хотя раньше он считался очень перспективным. Потому трансфер в Арсенал удивил. Хотя добротный уровень Лено тянет.
Покупать вратарей моложе 23-х лет для основной команды клуба уровня и статуса Арсенала слишком авантюрно. А делать их бэкапами бессмысленно. Должен быть опыт в раме середняков где нет давления.
Сложилось впечатление, что пару лет назад скауты серьёзных клубов махнули на Лено рукой, хотя раньше он считался очень перспективным. Потому трансфер в Арсенал удивил. Хотя добротный уровень Лено тянет.
Насчет Лено, скорее всего, скауты надеялись, что у него будет новая мотивация или что-то в этом роде) В итоге и отдали-то за него вполне нехилые 25 миллионов фунтов, а за что? Оспина лучше стоял.
Насчет Лено, скорее всего, скауты надеялись, что у него будет новая мотивация или что-то в этом роде) В итоге и отдали-то за него вполне нехилые 25 миллионов фунтов, а за что? Оспина лучше стоял.
Если дорого, то придётся выбирать из кого-то вроде Партисиу, Пикфорда, Зоммера, Пачеко, Онаны.
Я вот до сих пор поражаюсь почему Арсенал летом Патрисиу не купил. Один из лучших в мире уже лет 6. И стоил дёшево.
Если дорого, то придётся выбирать из кого-то вроде Партисиу, Пикфорда, Зоммера, Пачеко, Онаны.
Я вот до сих пор поражаюсь почему Арсенал летом Патрисиу не купил. Один из лучших в мире уже лет 6. И стоил дёшево.
Зато он активен на выходах 1 в 1 и при угловых (по крайней мере в Байере было так), а также уверен в себе. После защиты Байера ему никакие привозы Мустафи не страшны.
Так что дело не в трансферном промахе, а в скупости.
Зато он активен на выходах 1 в 1 и при угловых (по крайней мере в Байере было так), а также уверен в себе. После защиты Байера ему никакие привозы Мустафи не страшны.
Так что дело не в трансферном промахе, а в скупости.