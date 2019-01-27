Мама убедила Игуаина не бросать футбол

Новичок «Челси» Гонсало Игуаин признался, что в 2016 году он был близок к завершению карьеры, когда узнал о болезни матери.

Я сразу же принял решение уйти из футбола, чтобы мог заботиться о маме. Еще во время Кубка Америки предполагал, что что-то случилось, но правда меня шокировала.

Я чувствовал себя виноватым, потому что играл в том финале ничего не зная. В тот момент для меня рухнул весь мир. Меня не интересовало ничего, только моя мама. Я сказал ей, что закончил с футболом. Она ответила, что счастлива, когда я играю в футбол. Сказала, что не позволит мне прекратить делать то, что я люблю. Она попросила меня держаться ради нее, и я понял, что должен исполнить ее волю.