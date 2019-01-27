Спаллетти: «Если Перишич не хочет играть, его не будет в составе „Интера“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал желание полузащитника Ивана Перишича покинуть миланскую команду.

Всё очень просто. Игроки вправе говорить, чего они хотят, но они являются работниками. Футболисты подписали контракты, и если хотят уйти, нужно, чтобы кто-то захотел за них заплатить. Нельзя уйти бесплатно.

Если, как сказал Маротта, Перишич не хочет играть, его не будет в составе. Для меня это не проблема. Каждый, кто не может внести свой вклад в команду, должен держаться в стороне.