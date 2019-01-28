Смолов: «Горжусь фотографией с Путиным, голосовал бы за него»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Смолов: «Горжусь фотографией с Путиным, голосовал бы за него»

сегодня, 13:19

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Горжусь ли я фото с Путиным больше всего в жизни? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент. Почему не фотография с какой-то наградой? Вот это награда, почётная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

Что касается выборов, я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвёл, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял. Проголосовал ли бы за Путина? Да.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответил ДУХ Спартака
   410 / 778
сегодня в 13:57
Были бы сейчас выборы Путину ни хрена не светило бы
Пора бы уже прекращать верить в сказки.
cska plus
cska plus
   14 / 778
сегодня в 13:49
Федю журналюги явно выловили после ночного бара.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил ДУХ Спартака
   261 / 778
сегодня в 13:45
Ты уверен?)))))) Ахахах))))
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   261 / 778
сегодня в 13:43
Все кто прикормлен поддерживает власть, если бы он сказал иное ,его бы ждала участь плохая,сперва сверху бы позвонили руководству Локо и сказали бы держать его на лавке,а потом был бы переведен на дивизиончик-другой пониже, в премьер-лиге бы никто его не взял ,ну или в какой захудалый клуб восточной Европы поехал бы. Поэтому и подлизал.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   71 / 778
сегодня в 13:35
Были бы сейчас выборы Путину ни хрена не светило бы
allemz
allemz
   27 / 778
сегодня в 13:34
Мышление простака.
FILL3286
FILL3286
   28 / 778
сегодня в 13:30
а я горжусь фотографией паредасом,горжусь им и голосовал бы что бы он остался в проекте
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   97 / 778
сегодня в 13:29
За Собчак ты бы проголосовал не п...ди )))
Dudikoff
Dudikoff
   734 / 778
сегодня в 13:29
Странно, лизал Тарасов, а сфоткался Смолов
ЦСКА - лучший клуб России
ЦСКА - лучший клуб России
   6 / 778
сегодня в 13:23
Опять Путлер на футбольном сайте!
Президент Российской федерации
Президент Российской федерации
   571 / 778
сегодня в 13:22
покорный раб
don_surio
don_surio
   606 / 778
сегодня в 13:22
Ну и дура
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