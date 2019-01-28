Смолов: «Горжусь фотографией с Путиным, голосовал бы за него»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Горжусь ли я фото с Путиным больше всего в жизни? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент. Почему не фотография с какой-то наградой? Вот это награда, почётная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.



Что касается выборов, я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвёл, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял. Проголосовал ли бы за Путина? Да.