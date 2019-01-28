Роббен впервые с ноября провел тренировку в общей группе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен постепенно возвращается в строй. Сегодня футболист, которому недавно исполнилось 35 лет, впервые с ноября провел тренировку в общей группе команды.
Напомним, что Роббен испытывает серьезные проблемы с бедром.
|Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Идет второй тайм, 71’
|Ростов
|0:3
|Зенит
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Барнет
|-:-
|Брентфорд
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Алавес
|-:-
|Райо Вальекано
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Эмполи
|-:-
|Дженоа
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Ривер Плейт
|1:3
|Патронато
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|Бока Хуниорс
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Сан Мартин Бурзако
|-:-
|Экскурсионистас
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Веранополис
|1:1
|Айморе
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Депортиво Лара
|0:1
|Каракас
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Самора
|4:1
|Сулия
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Льянерос
|-:-
|Эстудиантес М
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч перенесен
|Аален
|-:-
|Унтерхахинг
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:30
|Матч завершен
|Вида
|1:1
|УПНФМ
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Мотагуа
|1:0
|Реал Эспанья
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Хапоэль Хад
|-:-
|Маккаби ТА
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Верона
|-:-
|Козенца
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|20:00
|67’
|АПОЭЛ
|0:0
|Алки Ор
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Альянса Петролера
|1:2
|Америка
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Санта-Фе
|1:1
|Депортиво Пасто
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Энвигадо
|0:1
|Мильонариос
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|УКР
|1:3
|Сантос
|-
|-
|-
|00:05
|Матч завершен
|Лимон
|1:1
|Алаюэленсе
|-
|-
|-
|Кубок Азии 2019, 1/2 финала
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Иран
|0:3
|Япония
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|ЛАСК
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Олимпик Дн
|3:1
|Работнички
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Сигма
|1:1
|Хобро
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Партизан
|0:1
|Слован Л
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Пахтакор
|0:1
|Брондбю
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Анжи
|3:1
|Биолог-Новокубанск
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Напредак
|0:3
|Сабуртало
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Александрия
|-:-
|Арка
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Тяньцзинь Тэда
|1:1
|ЛАСК
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Ранхейм
|0:2
|Эстерсунд
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Виктория П
|1:2
|ЦСКА Сф
|-
|-
|-
|18:30
|Матч завершен
|Слуцк
|1:0
|ЮА-Строй
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Црвена Звезда
|2:0
|Вокер Нордхаузен
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Керетаро
|0:4
|Леон
|-
|-
|-
|03:06
|Матч завершен
|Сантос Лагуна
|1:0
|Гвадалахара
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Либертад
|1:0
|Серро Портеньо
|-
|-
|-
|02:15
|Матч завершен
|Депортиво Кап
|3:2
|Соль де Америка
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|64’
|Маритиму
|0:1
|Риу Аве
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Тондела
|-:-
|Авеш
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Морейренcе
|-:-
|Насионал Ф
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|60’
|Фенербахче
|2:2
|Малатияспор
|-
|-
|-
|20:00
|64’
|Анкарагюджю
|0:2
|Аланьяспор
|-
|-
|-
|20:00
|63’
|Истанбул
|1:0
|Касымпаша
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|21:00
|24’
|Безье
|0:0
|Париж
|-
|-
|-
|21:00
|25’
|Клермон
|0:0
|Гавр
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Труа
|-:-
|Ланс
|-
|-
|-
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен постепенно возвращается в строй. Сегодня футболист, которому недавно исполнилось 35 лет, впервые с ноября провел тренировку в общей группе команды.
Напомним, что Роббен испытывает серьезные проблемы с бедром.