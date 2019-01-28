У Неймара обнаружен перелом ноги, он пропустит остаток сезона

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 67’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:3 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 65’ Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 57’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 2:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 61’ Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 22’ Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 23’ Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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У Неймара обнаружен перелом ноги, он пропустит остаток сезона

сегодня, 20:36

Нападающий ПСЖ Неймар, вероятнее всего, пропустит остаток сезона. Сообщается, что у игрока диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Бразильцу предстоит перенести операцию.

Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   205 / 787
сегодня в 21:19
Играл бы за Барселону не былобы травмы мое мнение
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   185 / 787
сегодня в 21:18
Жаль. Не везёт ему совсем в ПСЖ
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил cevin cigan
   196 / 787
сегодня в 21:18
До выёживался.....петух.
Неймар прям с трепетом сидит и ждет новостей от соккера чтобы поплакаться от комментов всяких неадекватов. Инструкция как опознать петуха:
1. Загляни в свой кошелек . просчитай и продалжай плакать
2. Спроси свою маму почему она маскируется что на самом деле курица
3. Погугли свое имя , хотя бы в списке тех кто сидел,или в новостях про мусор помои или петушиные бои про список Форбс и список самых гениальных людей нашего времени тактично умолчу
4. Подойди к зеркалу - петух там , в отражении)
Caniggia
Caniggia
   30 / 787
сегодня в 21:18
Своими многочисленными и неоправданными симуляциями и провокациями, он сам нагоняет на себя такие травмы. Конечно, здоровья, но хочется, чтобы эта травма заставила его серьёзно задуматься и начать вести себя на поле по мужски.
Сантус
Сантус
   87 / 787
сегодня в 21:15
Я не фанат Неймара,мягко говоря,но похоже чёрная полоса его накрыла конкретно.Здоровья,что ещё желать в таком случае....и да,опять под плэй-офф ЛЧ...это уже карма..
kotmyshka
kotmyshka
   170 / 787
сегодня в 21:14
Это серьезно. Здоровья.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   408 / 787
сегодня в 21:12
не везет ему....
football_
football_
   669 / 787
сегодня в 21:07
вышел из тени ...
dimagas1
dimagas1
   129 / 787
сегодня в 21:04
Монако может теперь спокойно брать Анри обратно и вперед на штурм Лиги1)))
particular
particular ответил Слайш
   86 / 787
сегодня в 21:02
Афигеть, по человечески невероятно жалко Неймара.. Откинем все клубные пристрастию и согласимся - парню скучно играть во Франции с местными командами и он ждал ЛЧ именно для того, чтобы сыграть в интересный для него футбол со сложными соперниками, а тут на тебе - досвиданья ЛЧ и остаток сезона.. Здоровья..
Кто бы что не говорил, но, когда он в ударе, то может здОрово взбаламутить игру... Индивидуально хорош... А теперь многие устремления будут положены под операционный стол...
Toro
Toro
   240 / 787
сегодня в 21:01
    Брулин
    Брулин
       192 / 787
    сегодня в 21:00
    Жалко его на самом деле, кинул Барселону, теперь одни неудачи
    Тага Дага
    Тага Дага
       290 / 787
    сегодня в 20:58
    Здоровья Неймару,есть Де Мария,есть Дракслер...единственная пара где соперники равны,в остальных практически ясно
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       330 / 787
    сегодня в 20:55
    Здоровья.
    Bayern Best
    Bayern Best
       96 / 787
    сегодня в 20:55
    Во Франции он больше травм получает.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       65 / 787
    сегодня в 20:55
    Странный диагноз!
    allemz
    allemz
       25 / 787
    сегодня в 20:54
    Нассер может забыть о ЛЧ, хотя титул Лиги 1 уже в кармане.
    Не везет парижанам с травмами в этом сезоне. Без Неймара должны выносить розовый мешок.
    Удачи Пари-Сен-Жермен!
    Слайш
    Слайш
       82 / 787
    сегодня в 20:52
    Афигеть, по человечески невероятно жалко Неймара.. Откинем все клубные пристрастию и согласимся - парню скучно играть во Франции с местными командами и он ждал ЛЧ именно для того, чтобы сыграть в интересный для него футбол со сложными соперниками, а тут на тебе - досвиданья ЛЧ и остаток сезона..

    Здоровья..
    ДАША Д
    ДАША Д
       99 / 787
    сегодня в 20:51
    Вот ПСЖ опять вылетит из Лиги Чемпионов на ранних стадиях.
    Igo0rek
    Igo0rek
       90 / 787
    сегодня в 20:51
    Чемпионат Франции уже в кармане, а в ЛЧ все равно отлетят от Юнайтед. Так что не велика потеря для ПСЖ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       27 / 787
    сегодня в 20:50
    Ну ладно - диагностирован....но - обнаружен...

    Здоровья парню !!!!!!!
    parallels
    parallels
       11 / 787
    сегодня в 20:50
    прошлой зимой так же выпился до конца сезона. даже обидно было, поскольку билеты в лужу на мартовский матч куплены - а главная звезда бразилии на поле отсутствовала.
    Морозовский
    Морозовский
       32 / 787
    сегодня в 20:49
    Странно это. Ну, здоровья!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       149 / 787
    сегодня в 20:49
    Лигу 1 и без него легко выиграют.

    На ЛЧ вряд ли вообще рассчитывали, попав на МЮ. Так что неважно
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       167 / 787
    сегодня в 20:48
    Звездец. 222 ляма работают отлично. Вылетят от мю. Не видать шейхам лч ещё лет 10, ибо футбол за деньги не купишь.
    Lewa2708
    Lewa2708
       108 / 787
    сегодня в 20:46
    Терпения болельшикам ПСЖ, Неймару здоровья
    cevin cigan
    cevin cigan
       88 / 787
    сегодня в 20:41
    До выёживался.....петух.
    George-CFC
    George-CFC
       157 / 787
    сегодня в 20:39
    У Монако появляются шансы взять Лигу1.
    LOpp
    LOpp
       9 / 787
    сегодня в 20:39
    Жёстко
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