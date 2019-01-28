У Неймара обнаружен перелом ноги, он пропустит остаток сезона

Нападающий ПСЖ Неймар, вероятнее всего, пропустит остаток сезона. Сообщается, что у игрока диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Бразильцу предстоит перенести операцию.
Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
1. Загляни в свой кошелек . просчитай и продалжай плакать
2. Спроси свою маму почему она маскируется что на самом деле курица
3. Погугли свое имя , хотя бы в списке тех кто сидел,или в новостях про мусор помои или петушиные бои про список Форбс и список самых гениальных людей нашего времени тактично умолчу
4. Подойди к зеркалу - петух там , в отражении)
1. Загляни в свой кошелек . просчитай и продалжай плакать
2. Спроси свою маму почему она маскируется что на самом деле курица
3. Погугли свое имя , хотя бы в списке тех кто сидел,или в новостях про мусор помои или петушиные бои про список Форбс и список самых гениальных людей нашего времени тактично умолчу
4. Подойди к зеркалу - петух там , в отражении)
Не везет парижанам с травмами в этом сезоне. Без Неймара должны выносить розовый мешок.
Удачи Пари-Сен-Жермен!
Не везет парижанам с травмами в этом сезоне. Без Неймара должны выносить розовый мешок.
Удачи Пари-Сен-Жермен!
Здоровья..
Здоровья..
Здоровья парню !!!!!!!
Здоровья парню !!!!!!!
На ЛЧ вряд ли вообще рассчитывали, попав на МЮ. Так что неважно
На ЛЧ вряд ли вообще рассчитывали, попав на МЮ. Так что неважно