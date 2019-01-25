На экспорт. Самые крупные продажи клубов РПЛ

вчера, 17:25

Если «Зенит» продаст Паредеса в ПСЖ за 45-47 миллионов евро, это будет второй по дороговизне трансфер из РПЛ в зарубежный чемпионат. «Соккер.ру» - о больших сделках.

Рассмотрим по три самых мощных продажи видных (или видавших сытые времена) российских клубов за рубеж. Очевидно, что ярче всех себя на этом фронте проявил «Зенит», но хорошо ли держится ЦСКА , и насколько сильно отстал «Спартак»?

1 место. «Зенит» - 99.8 млн евро*

1. Халк в «Шанхай СИПГ» за 55.8 млн евро в 2016-м

2. Эсекьель Гарай в «Валенсию» за 24 млн евро в 2016-м

3. Аксель Витсель в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 млн евро в 2017-м

*суммарная стоимость трех дорогостоящих продаж игроков за рубеж.

Три главные продажи в истории «Зенита» - это почти 100 миллионов евро в сумме. В тройку входят трое самых именитых легионеров в истории клуба, которыми «сине-бело-голубые» не только с выгодой попользовались для футбола, но и отпустили вовремя, чтобы заработать или хотя бы отбить часть затрат. У «Зенита» есть еще две продажи свыше 15 миллионов евро: Андрей Аршавин и Хосе Саломон Рондон уезжали в АПЛ за хорошие деньги. Если Леандро Паредес перейдет в ПСЖ за ту сумму, которая фигурирует в прессе (45-47 миллионов евро), то станет вторым после Халка по стоимости экспортным футболистом не только в «Зените», но и вообще в РПЛ .

2 место. ЦСКА - 75 миллионов евро*

1. Александр Головин в «Монако» за 30 млн евро в 2018-м

2. Жо в «Манчестер Сити» за 24 млн евро в 2008-м

3. Юрий Жирков в «Челси» за 21 млн евро в 2009-м

ЦСКА умеет вовремя и выгодно продавать своих футболистов за рубеж, что менеджмент армейцев в очередной раз подтвердил прошедшим летом, выручив 30 миллионов евро за Александра Головина. При этом бывшие футболисты ЦСКА почти всегда не оправдывают ожиданий в своих новых командах. У Головина еще есть время настроиться на позитивную волну вместе с «Монако», но тот же Жо – деньги на ветер, «Лестер» и «Рома» без особого энтузиазма вспомнят Мусу и Думбия. Тем не менее не приходится сомневаться, что в обозримом будущем ЦСКА снова кого-нибудь вырастит и выгодно продаст, не заботясь о дальнейшей судьбе ограненного бриллианта. И правильно – дорогу осилит идущий, а талант везде пробьется.

3 место. «Анжи» - 60.5 млн евро*

1. Виллиан в «Челси» за 35.5 млн евро в 2013-м

2. Кристофер Самба в «Куинз Парк Рейнджерс» за 15 млн евро в 2013-м

3. Ласина Траоре в «Монако» за 10 млн евро в 2014-м

Были времена, когда «Анжи» мог себе позволить Самуэля Это’О и Виллиана, а сейчас этот клуб бедствует. В 2013 году Сулейману Керимову все надоело, и «Анжи» распродал свои кадровые активы, многие трудоустроились на внутреннем рынке, по большей части в «Динамо», а Виллиан поехал покорять АПЛ . Как будто эти события происходили в параллельном измерении. Например, можете себе представить, что «Монако» отдал 10 миллионов евро за Траоре? А незадолго до этого сам «Анжи» приобрел ивуарийца у сгинувшей с футбольной карты и переродившейся в «Урожай» «Кубани» за 18 миллионов евро.

4 место. «Спартак» - 50.4 млн евро*

1. Квинси Промес в «Севилью» за 20 млн евро в 2018-м

2. Роман Павлюченко в «Тоттенхэм» за 17.4 млн евро в 2008-м

3. Эммануэль Эменике в «Фенербахче» за 13 млн евро в 2013-м

Продажи «Спартака» выглядят скромненько, «красно-белые» уступают даже «Анжи», хотя москвичи входили в число топ-клубов РПЛ почти всегда, кроме двух сезонов имени Андрея Червиченко, а махачкалинцы в общей сложности пару лет жили на широкую ногу. Самую дорогую продажу «Спартак» осуществил прошедшим летом, выпихнув из команды в последний день трансферного окна Квинси Промеса. Во-первых, есть полное ощущение, что москвичи продешевили, во-вторых, по футбольному потенциалу стали значительно слабее. Но что поделаешь – финансовый фейр-плей заставил быстренько расстаться со звездой. По крайней мере, так объяснили болельщикам. До продажи Квинси «Спартак» не добирался до суммы в 20 миллионов евро, Павлюченко и Эменике обошлись следующим после «Спартака» клубам в своей карьере дешевле этой отметки. Еще только один трансфер дороже 10 миллионов евро: «красно-белые» получили компенсацию в размере 10.5 млн евро от «Манчестер Юнайтед», который забрал Неманью Видича.

5 место. «Локомотив» - 39.9 млн евро*

1. Умар Ниасс в «Эвертон» за 17.9 млн евро в 2016-м

2. Бранислав Иванович в «Челси» за 12 млн евро в 2008-м

3. Динияр Билялетдинов в «Эвертон» за 10 млн евро в 2009-м

«Локомотив» продавал, может быть, редко, но достаточно метко: три главных трансфера – в АПЛ . Причем если «Эвертон» с Билялетдиновым и Ниассом скорее ошибся, то «Челси» с Ивановичем попал в яблочко: Бранислав стал незаменимым игроком «синих» и оставил глубокий след в сердцах болельщиков за время своих выступлений на «Стэмфорд Бридж».

Топ-5 продаж за рубеж

1. Халк (Бразилия) в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за 55.8 млн евро в 2016-м

2. Виллиан (Бразилия) в «Челси» из «Анжи» за 35.5 млн евро в 2013-м

3. Александр Головин (Россия) в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро в 2018-м

4-5. Жо (Бразилия) в «Манчестер Сити» из ЦСКА за 24 млн евро в 2008-м

4-5. Эсекьель Гарай (Аргентина) в «Валенсию» из «Зенита» за 24 млн евро в 2016-м

Ждем появления Паредеса в этом списке в ближайшие дни или даже часы?

Топ-5 продаж внутри РПЛ (для полноты картины)

1. Данни (Португалия) в «Зенит» из «Динамо» за 30 млн евро в 2008-м

2-3. Александр Кокорин (Россия) в «Динамо» из «Анжи» за 19 млн евро в 2013-м

2-3. Александр Кокорин (Россия) в «Анжи» из «Динамо» за 19 млн евро в 2013-м

4-5. Саломон Рондон (Венесуэла) в «Зенит» из «Рубина» за 18 млн евро в 2014-м

4-5. Ласина Траоре (Кот-д’Ивуар) в «Анжи» из «Кубани» за 18 млн евро в 2012-м