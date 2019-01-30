Маркизио: «Паредес получил предложение, от которого невозможно отказаться»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о переходе Леандро Паредеса в ПСЖ .

Лео отличный футболист, но ему сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он нам сильно помогал, но, считаю, что футболисты, собранные в «Зените», обладают достаточным мастерством, чтобы выиграть чемпионат. Посмотрим еще, придут ли к нам новички, но в любом случае мы все делаем всё, чтобы набрать нужную форму. Причем быстро, ведь совсем скоро у нас матчи в Лиге Европы. У «Фенербахче» нет паузы, как у нас, поэтому работа на сборах для нас вдвойне важна.