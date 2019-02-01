Тошич: «У ЦСКА есть шанс на победу в РПЛ»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассуждает об игре ЦСКА в этом сезоне.
После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА, конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях. Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.
Честно, очень удивился, что ЦСКА два раза выиграл у «Реала». Но это лишь показывает, что такая новая, молодая команда имеет сильные качества и большой потенциал. Если говорить о сезоне в целом, думал, у ЦСКА этот чемпионат получится тяжелым. Но команда снова сумела выстроить игру и идет на хорошем месте. Конечно, у нее есть шанс стать первой. Почему нет?
2 СПАРТАК
3 ЛОКОМОТИВ
2 СПАРТАК
3 ЛОКОМОТИВ
Ну всё, теперь тебя конявые съедят.))))
Не назвал их ляхенду 43.))))
Ну всё, теперь тебя конявые съедят.))))
Не назвал их ляхенду 43.))))