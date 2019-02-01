Тошич: «У ЦСКА есть шанс на победу в РПЛ»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассуждает об игре ЦСКА в этом сезоне.

После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА , конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях. Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.