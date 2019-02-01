Тошич: «Головин - самый талантливый футболист России»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.

Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера.