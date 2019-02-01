Тошич: «Головин - самый талантливый футболист России»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.
Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера.
Самедов : " Нас заставили одеть глушаковские трусы с восьмеркой!"
Самедов : " Нас заставили одеть глушаковские трусы с восьмеркой!"
как не хвали Головина, Монако от этого выше в таблице не будет.
как не хвали Головина, Монако от этого выше в таблице не будет.