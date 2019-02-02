Моратти: «Зачем менять Спаллетти прямо сейчас?»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти призвал руководство итальянского клуба не увольнять главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Это случается не в первый раз, когда в январе идет спад. Непросто найти настоящую причину, но я думаю, что внутри клуба решат этот вопрос.

В настоящее время нелегко найти хороших тренеров, зачем менять Спаллетти прямо сейчас?

Я не знаю, где клуб может найти наставника, который был бы талантлив и имел ДНК «Интера». Есть Диего Симеоне из «Атлетико», Конте тоже хороший тренер. Но и Спаллетти был неплох.