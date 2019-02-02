Моратти: «Зачем менять Спаллетти прямо сейчас?»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти призвал руководство итальянского клуба не увольнять главного тренера команды Лучано Спаллетти.
Это случается не в первый раз, когда в январе идет спад. Непросто найти настоящую причину, но я думаю, что внутри клуба решат этот вопрос.
В настоящее время нелегко найти хороших тренеров, зачем менять Спаллетти прямо сейчас?
Я не знаю, где клуб может найти наставника, который был бы талантлив и имел ДНК «Интера». Есть Диего Симеоне из «Атлетико», Конте тоже хороший тренер. Но и Спаллетти был неплох.
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти призвал руководство итальянского клуба выиграть чемпионат в кабинетах.
"Это случается не в первый раз, когда в январе идет спад. В свое время я просто приходил в судейский комитет и начинал ходить по кабинетам с чемоданом денег."
"В настоящее время нелегко найти хороших судей, зачем менять Розарио Абиссо прямо сейчас?"
"Я не знаю, где клуб может найти наставника, который был бы талантлив и имел ДНК «Интера». Я никогда не задумывался над этим. Я брал первого попавшегося тренера и заряжал арбитров до отказа."
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти призвал руководство итальянского клуба выиграть чемпионат в кабинетах.
"Это случается не в первый раз, когда в январе идет спад. В свое время я просто приходил в судейский комитет и начинал ходить по кабинетам с чемоданом денег."
"В настоящее время нелегко найти хороших судей, зачем менять Розарио Абиссо прямо сейчас?"
"Я не знаю, где клуб может найти наставника, который был бы талантлив и имел ДНК «Интера». Я никогда не задумывался над этим. Я брал первого попавшегося тренера и заряжал арбитров до отказа."