«Челси» включился в борьбу за Почеттино

По данным из прессы, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино попал в сферу интересов «Челси».
Теперь на именитого наставника претендуют сразу несколько клубов: «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси».
В данный момент «Тоттенхэм» под управлением Почеттино находится на второй строчке в таблице АПЛ.
P.S. хочется отметить некоторых пробитых местных фанов Шпор, пишущих типа "на понижение не пойдёт", вы это серьёзно?) То есть, клуб, выигрывающий регулярно Кубки в отличии от Тоттенхэма, это понижение..."железная" логика и "объективность".
P.S. хочется отметить некоторых пробитых местных фанов Шпор, пишущих типа "на понижение не пойдёт", вы это серьёзно?) То есть, клуб, выигрывающий регулярно Кубки в отличии от Тоттенхэма, это понижение..."железная" логика и "объективность".
п.с Почеттино работал некоторое время с Мавриком - знакомый почерк.
п.с Почеттино работал некоторое время с Мавриком - знакомый почерк.
Ну и ТТХ показал себя как клуб без амбиций.Возможно проблема в стройке стадиона и туда уходит много бабла.
Ну и ТТХ показал себя как клуб без амбиций.Возможно проблема в стройке стадиона и туда уходит много бабла.
хотят все и сразу
хотят все и сразу
www.youtube.com/watch?v=g4bfsjn7AMc
В реальности: и МЮ выдает отличную серию, и "Реал". "Челси" же сейчас одного уровня с ТТХ.
Пишите исчо.
В реальности: и МЮ выдает отличную серию, и "Реал". "Челси" же сейчас одного уровня с ТТХ.
Пишите исчо.