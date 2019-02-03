«Челси» включился в борьбу за Почеттино

сегодня, 12:21

По данным из прессы, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино попал в сферу интересов «Челси».

Теперь на именитого наставника претендуют сразу несколько клубов: «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси».