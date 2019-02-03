Кирилл Комбаров: «Не исключаю, что в будущем буду тренером»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Контракт действительно истекает летом. Насколько знаю, предложение готовится. Но что будет дальше, пока не могу сказать.

У меня есть определенные наметки, чем я хочу заниматься после завершения карьеры. С футболом связана вся моя жизнь. Мы получили возможность отучиться на категорию А – и глупо было этим шансом не воспользоваться. Не исключаю, что в будущем буду тренером.