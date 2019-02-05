«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче.
«Спартак» - «Марибор» 1:1 (1:1)
Голы: Мельгарехо 6 - Дервишевич 15
Состав «Спартака»: Максименко (Селихов 46), Рассказов, Кутепов (Боккетти 75), Джикия, Айртон (Дмитрий Комбаров 46), Глушаков (Фернандо 46), Гулиев (Зобнин 46), Мельгарехо (Ломовицкий 46), Ханни, Адриано (Ташаев 46), Зе Луиш (Мелкадзе 70).
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения в составе «Спартака»: Гулиев 37, Ханни 62.
Напомним, что вчера «Зенит» не смог обыграть люксембургский клуб «Дюделанж».
КАРМА!😆😆😆😆
КАРМА!😆😆😆😆
Ну ты там держись. Не переживай слишком сильно. Продолжай следить за игрой Спартака. В конце межсезонья ждём развёрнутый отчёт по всем контрольным играм.
Ну ты там держись. Не переживай слишком сильно. Продолжай следить за игрой Спартака. В конце межсезонья ждём развёрнутый отчёт по всем контрольным играм.
С такой игрой опять не видать вам ЛЧ!
С такой игрой опять не видать вам ЛЧ!