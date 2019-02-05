«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 27’ Логотип футбольный клуб НантНант 1:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 28’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 27’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 27’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 2:0 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 51’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 4:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»

сегодня, 18:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МариборМариборМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче.

«Спартак» - «Марибор» 1:1 (1:1)
Голы: Мельгарехо 6 - Дервишевич 15

Состав «Спартака»: Максименко (Селихов 46), Рассказов, Кутепов (Боккетти 75), Джикия, Айртон (Дмитрий Комбаров 46), Глушаков (Фернандо 46), Гулиев (Зобнин 46), Мельгарехо (Ломовицкий 46), Ханни, Адриано (Ташаев 46), Зе Луиш (Мелкадзе 70).
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения в составе «Спартака»: Гулиев 37, Ханни 62.

Напомним, что вчера «Зенит» не смог обыграть люксембургский клуб «Дюделанж».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   15 / 784
сегодня в 20:54
Мы знаем что Марибор для Семерочки ГРАНД ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   6 / 784
сегодня в 20:54
В федунятнике не поняли друг друга ^_^
PITER_1
PITER_1
   356 / 784
сегодня в 20:49
30...... пар закончился, пупсики начали сдуваться
CАRLOS
CАRLOS
   157 / 784
сегодня в 20:47
" Спартак ушёл от поражения в игре с Марибором"
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил ziborock
   165 / 784
сегодня в 20:46
Ржу с коней и пингвинов! Одни какому то там Дюдендодену не смогли ни разу за 90 минут в створ попасть, другие Сапог 08 размера не переиграли, но сегодня они петушатся!)))
Ты же катался, когда ЦСКА и Зенит вничью играли? Почему бы тут и остальным не поржать?
Jum13
Jum13 ответил Крейсер
   14 / 784
сегодня в 20:44
Меня два месяца не было на Соккере. Не знаю о чём ты.
Тогда извини
lexatver
lexatver
   697 / 784
сегодня в 20:43
спартачи думали, что марибор команда уровня зенита, но они явно посильнее)
viv
viv ответил ziborock
   71 / 784
сегодня в 20:38
Во первых не знаю, меня там не было! А во вторых уровень команд соперников разный!!!
Так иди и посмотри...на соккере все осталось....
parallels
parallels ответил viv
   3 / 784
сегодня в 20:37
Мы тоже ржали с пупсиков....когда мы сыграли в ничью...а пупсики петушились....
пупсики любят это дело)
ziborock
ziborock ответил viv
   34 / 784
сегодня в 20:36
Мы тоже ржали с пупсиков....когда мы сыграли в ничью...а пупсики петушились....
Во первых не знаю, меня там не было! А во вторых уровень команд соперников разный!!!
viv
viv ответил ziborock
   71 / 784
сегодня в 20:35
Ржу с коней и пингвинов! Одни какому то там Дюдендодену не смогли ни разу за 90 минут в створ попасть, другие Сапог 08 размера не переиграли, но сегодня они петушатся!)))
Мы тоже ржали с пупсиков....когда мы сыграли в ничью...а пупсики петушились....
Крейсер
Крейсер ответил Jum13
   191 / 784
сегодня в 20:34
Меня два месяца не было на Соккере. Не знаю о чём ты.
ziborock
ziborock ответил ВЦСПС 3
   34 / 784
сегодня в 20:34
5:7? 5:9? 5:43? На какое число поросёнок похож?
Для меня поросенок похож на Пятачка из мультфильма про Винни Пуха! А тебе сюда:
Jum13
Jum13 ответил Крейсер
   14 / 784
сегодня в 20:31
За две недели до сезона никто не готов. Официальные игры всех расставят по местам.
Забавно. Вдруг оказывается ничего страшного - две недели до сезона. А когда ЦСКА сыграл в ничью - визгу-то было...
ziborock
ziborock
   34 / 784
сегодня в 20:30
Ржу с коней и пингвинов! Одни какому то там Дюдендодену не смогли ни разу за 90 минут в створ попасть, другие Сапог 08 размера не переиграли, но сегодня они петушатся!)))
viv
viv
   71 / 784
сегодня в 20:22
Ой...а что случилось...гранд Марибор не по зубам пупсикам?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 784
сегодня в 20:20
Великие клубы разнесли Рейнджерс на пути к Евротрофеям, а слабый клуб занял последнее место в группе с посткризисным Рейнджерс и установил антирекорд среди клубов РФПЛ!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
   6 / 784
сегодня в 20:19
Марибор, Рейнджерс...
КАРМА!😆😆😆😆
Jum13
Jum13
   14 / 784
сегодня в 20:18
Игра была равна, играли два... К слову - Марибор проиграл Рейнджерсам в 3-й квалификации ЛЕ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Купил чемпионство на юбилей Симоняна
   6 / 784
сегодня в 20:15
Его можно понять, теперь хоть Дервишевать не будет.
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна ответил Scuderia Ferrari
   37 / 784
сегодня в 20:06
В декабре его видели на Бернабеу. Забил какой-то испанской команде, она случаем не выигрывала ЛЧ 2014, 2016, 2017, 2018?
Какая-то ЛЧ, которую много кто выигрывал. Вот Дервишевич забил гол единственному в мире обладателю кубка Канделаки.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Крейсер
   138 / 784
сегодня в 20:03
Понятно. Ну ты там держись. Не переживай слишком сильно. Продолжай следить за игрой Спартака. В конце межсезонья ждём развёрнутый отчёт по всем контрольным играм.
Держаться надо вам. И переживать уже сильно, а то опять будут очередные антирекорды в Еврокубках. Хотя вас может спасти от позора, только не попадание в еврокубки вообще.
oFANATo
oFANATo
   85 / 784
сегодня в 19:59
СТЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД ИГРАТЬ В НИЧЬЮ С ЕВРОПЕЙСКИМ СЕРЕДНЯКОМ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ВЦСПС 3
   6 / 784
сегодня в 19:58
В декабре его видели на Бернабеу. Забил какой-то испанской команде, она случаем не выигрывала ЛЧ 2014, 2016, 2017, 2018?
Крейсер
Крейсер ответил Великий ЦСКА Москва
   191 / 784
сегодня в 19:57
Понятно.
Ну ты там держись. Не переживай слишком сильно. Продолжай следить за игрой Спартака. В конце межсезонья ждём развёрнутый отчёт по всем контрольным играм.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Крейсер
   138 / 784
сегодня в 19:52
А что, сегодня очки начисляли в таблицу чемпионата?
Да нет, сегодня опять был виден уровень спартака-середняка!
С такой игрой опять не видать вам ЛЧ!
Крейсер
Крейсер ответил Великий ЦСКА Москва
   191 / 784
сегодня в 19:51
А что, сегодня очки начисляли в таблицу чемпионата?
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   138 / 784
сегодня в 19:49
Если в товарняках не обыгрывать опять Марибор, так опять хряки могут остаться без ЛЧ!
112910415
112910415
   43 / 784
сегодня в 19:48
Марибор - это вам не Зенит какой-нибудь
blitz
blitz
   170 / 784
сегодня в 19:47
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