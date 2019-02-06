Ракицкий: «Не знаю, кто меня убрал из списка игроков сборной»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале «Россия 24» рассказал, что он еще не исключает свой вызов в сборную Украины, несмотря на то, что ранее футболист пропал из списка игроков национальной команды на сайте Федерации футбола Украины.

В политику я не лезу, я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал. То, что меня убрали из списков ФФУ , не знаю, кто это сделал. Я рассчитывал и рассчитываю, что Шевченко решает, кого вызывать. Посмотрим, когда будут официальные составы. А вдруг и я там буду?

Разве я когда-то говорил, что не хочу играть за сборную? Я выхожу на поле. Ребят, послушайте. Там вся страна поет гимн. Футболисты поют гимн. У меня правило: выходишь на поле - надо отдаваться полностью. А то я сейчас загорланю Лепсом, а потом приду и сдуюсь. Зачем оно мне надо?