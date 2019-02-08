Чухлов: «Слушать комментарии Семака мне скучно и неинтересно»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру команды на сборах.

Дзюба не попал по воротам с линии вратарской на сборе? Этот момент я видел. Такое бывает, что запускаешь мяч в небеса. Но дело-то не в этом. Прежде были матчи в Катаре, где такое безразличие видел на лице у Дзюбы. И после этого слушать комментарии Семака мне скучно и неинтересно. Кстати, сегодня почитал несколько высказываний главного тренера «Зенита». Такое впечатление, что уже готовят себе отступление на 12 февраля. Естественно, я могу сказать, что опять состава нет, что не готова команда. И пришли три новых футболиста, которых вроде бы ставить надо, а вроде и нет. Готовы ли они? До 12 числа осталось ведь совсем немножко.

Радует, что «Зенит» перестал пропускать на сборах. Ведь в Катаре вратари чудили вместе с обороной. Дай бог, чтобы это всё уже закончилось, я всегда «за». В нападении играть проще, если не пропускает команда. Может, теперь полузащита и нападение раскрепостятся. Если сейчас без пожара сзади начнут играть, конечно, нападающим будет проще.