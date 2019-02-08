Воронин: «Кокорина и Мамаева хотят морально добить»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал продление ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Я уже не знаю, как это всё воспринимать. Раньше я вам говорил, что продление ареста - перебор, а сейчас могу добавить, что это уже большой перебор. Можно говорить, всё что угодно. Очень много было сказано и написано. Я читаю СМИ , но никакой точной информации не нахожу, почему так затягивается следствие. Ребята сидят уже 4 месяца, срок продлен до полугода. Они сами пришли, извинились, вину признали. И потерпевшие дали показания, и на видеокамерах всё есть, все опрошены. Пишут же, что материалы все есть. У меня такое впечатление, что просто специально затягивается дело. Только мне непонятно, для чего. Наверное, для того, чтобы просто добить ребят морально. И в футбольном плане. Одни люди пишут, что «так надо, они виноваты, пусть сидят». Другие пишут иное. Я лично считаю, что очень суровое отношение к ним. Выход из этой ситуации вообще будет? И когда он будет?