Воронин: «В России много пишут такого, чего и близко нет на Украине»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал переход защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Я играл в России, но играл тогда, когда не было такого конфликта между странами. У меня много друзей живет в России, в том числе и футболистов, с которыми я продолжаю общаться. Есть очень-очень близкие друзья. Они сильно переживают за сложившуюся ситуацию между Россией и Украиной. Даже скажу так: между двумя народами. Они постоянно меня спрашивают, какая ситуация, как на Украине дела. Честно говоря, в России много пишут и говорят такого, чего и близко нет на Украине. Это правда, я это знаю. Сам приехал всего четыре дня назад из Одессы (Воронин - уроженец Одессы, ныне проживает в Германии). Я никогда в политику не лез, честно. Часто ведь говорят, что спорт вне политики.

Что касается Ракицкого, то я уверен, что он знал, на что идет. Я в этом на 100 процентов уверен. Я даже думаю, что он знал, что если подпишет контракт с российским клубом, то могут быть такие последствия, какие сейчас есть. Он сделал этот шаг, сделал его осознанно. Что касается другого момента (об исключении из сборной), то есть главный тренер сборной Украины, Андрей Шевченко. Он и должен принимать решение, вызывать игрока или нет.