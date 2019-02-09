Аллегри: «ДТП Косты? Это его личная жизнь»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ДТП с участием вингера Дугласа Косты.

С Дугласом Костой сложилась странная ситуация. Он начал сезон очень хорошо, но затем плюнул в футболиста «Сассуоло» и был дисквалифицирован на 4 игры. Что касается ДТП , то это его личная жизнь. Футболисты - молодые парни, которые должны нести ответственность за свои поступки и на поле, и за его пределами. К счастью, никто серьезно не пострадал: ни Дуглас, ни человек, в машину которого он врезался.