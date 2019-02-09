Морьентес: «Винисиус может стать игроком мирового уровня»

Бывший игрок «Реала» Фернандо Морьентес оценил выступления полузащитника команды Винисиуса.

Если он продолжит в том же духе, то вырастет в игрока мирового уровня. Он еще очень молод, поэтому нужно быть осторожными и не взваливать на Винисиуса слишком много ответственности, учитывая, что он играет в «Реале».

Мне он напоминает Савио - и по стилю игры, и по расположению на поле слева. У них общие футбольные качества, а также они оба быстро сумели адаптироваться к европейскому футболу.