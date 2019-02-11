Сарри не собирается менять стиль игры «Челси»

Несмотря на разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не намерен отказываться от своих идей.
В матче с «Сити» я не увидел своего футбола. В начале сезона он работал. Поэтому сейчас нужно понять причины, почему происходит так.
Что-то поменялось. Пока я не понимаю причину, но мы работаем над этим. Моя цель - играть в мой футбол, не отказываться от него, потому что сейчас мы играем в совсем другой футбол.
"я не увидел своего футбола. В начале сезона он работал" он походу не может понять, что его стиль и манеру игры просто все прохавали уже, но мужик менять упорно ничего не хочет) ну что же, в след туре очередной антирекорд нас ждёт видимо
"я не увидел своего футбола. В начале сезона он работал" он походу не может понять, что его стиль и манеру игры просто все прохавали уже, но мужик менять упорно ничего не хочет) ну что же, в след туре очередной антирекорд нас ждёт видимо
Значит чемодан, вокзал, неаполь.
Значит чемодан, вокзал, неаполь.