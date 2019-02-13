Мижигурскис: «Через год-два Рассказов будет в обойме сборной»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 19’  Аякс 0:0  Реал 3.65 3.8 2.05
23:00 Идет первый тайм, 19’  Тоттенхэм 0:0  Боруссия Д 2.2 3.3 3.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Сент-Этьен 2:1  Страсбур 1.03 18 50
21:30 90’  Кан 0:1  Нант 3.9 2.65 2.35
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 32 тур 1 X 2
22:45 32’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.05 3.6 3.25
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 2:0 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.25 2.5
22:45 33’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 4.7 3.4 1.75
22:45 34’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.75 3.1 2.55
22:45 34’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2 3.25 3.75
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 1:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.47 4 6.5
23:00 19’ Логотип футбольный клуб РедингРединг 0:0 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.6 3.1 2.7
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара 2:1 Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 0:2 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:3 Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1.7 3.6 4.6
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 5:1 Логотип футбольный клуб Санднес УльфСанднес Ульф - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 0:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 0:2 Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен - - -
18:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 3:4 Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 1:3 Логотип футбольный клуб СьонСьон 4.9 2.2 2.45
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Мижигурскис: «Через год-два Рассказов будет в обойме сборной»

сегодня, 12:55

Агент Валериюс Мижигурскис рассказал о сильных сторонах полузащитника «Спартака» Николая Рассказова.

Мне не нравятся постоянные сравнения ребят с другими. Выбирают себе жертву, начинают с ними конкурировать — и дергаются: «Мне тренер сказал это, а на того посмотрел так, с другим говорило руководство, а к тому подошел агент». Надо делать свое дело, концентрироваться на своей цели и работать.

Вот как у Рассказова? Он запрограммировал себя: должен быть в «Спартаке». Когда я увидел Колю, сразу понял: заиграет в основе. Он шел шаг за шагом: из Тульской области — в академию, потом год от года к дублю, где отыграл все матчи и стал чемпионом. На следующий сезон его перевели в «Спартак-2». Пару игр подождал, потом вышел — и больше не садился. Сейчас — основа. Уверен, через год-два Коля он будет в обойме сборной. В нем есть стержень, психологическая устойчивость. С ним говоришь — и как будто с 30-летним.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   331 / 842
сегодня в 20:37
Скорее через два года Пиняев будет играть за МЮ а про Рассказова расскажи бабке
Юрниекс
Юрниекс ответил FILL3286
   137 / 842
сегодня в 19:09
Получше будет шлака галавина чалава осетина
Продать не пробывали? Головина,несколько клубов хотело купить, приличных. И за очень хорошие бабки продали.Зобнина,Рассказова и проч,хоть за мешок желудей,сможете спихнуть,хоть в Казахстап?
Юрниекс
Юрниекс ответил Санкт-Ватутинки
   137 / 842
сегодня в 19:07
А кто там играть должен, если не Рассказов? Привозчик фернандес, который сделал Хорватии первый гол, оголив фланг, а потом смазал пенальти? Ну-ну!
А забил гол с игры,кто? Хрюн какой нибудь?
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Санкт-Ватутинки
   25 / 842
сегодня в 16:21
Сравнивать таланта Колю и бревнандеса смешно! Даже Молло, нет, Гойло на позиции ушастого мариуша лучше отыграет!
RIR68
RIR68
   108 / 842
сегодня в 15:44
Мижигуркису запретили шпротами торговать, он на свинину и перешёл)))
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   35 / 842
сегодня в 15:42
А кто там играть должен, если не Рассказов? Привозчик фернандес, который сделал Хорватии первый гол, оголив фланг, а потом смазал пенальти? Ну-ну!
Лакшери
Лакшери
   37 / 842
сегодня в 15:00
очнь важная новость , мнение никому не известного агента .
Гавроша
Гавроша
   58 / 842
сегодня в 14:39
А чего - опять вторую сборную хотят сделать?
Bayern Best
Bayern Best
   105 / 842
сегодня в 14:19
Ну,будем посмотреть.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   625 / 842
сегодня в 13:47
Отбиваев
Отбираев-Нарушаев-Догоняев-Подножкаев
Расказов-Отдаваев-Перекрываев-Навешиваев
Забиваев-Кержаков

дрим тим
FILL3286
FILL3286
   24 / 842
сегодня в 13:19
Получше будет шлака галавина чалава осетина
STVA 1
STVA 1
   73 / 842
сегодня в 13:16
Как говорится , будем посмотреть.
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   193 / 842
сегодня в 13:10
или будет в обойме ФНЛ
КЭТиК
КЭТиК
   110 / 842
сегодня в 13:09
Это агент просто так мечтает.
161регион
161регион
   100 / 842
сегодня в 13:06
Кто это???
Miaf
Miaf
   13 / 842
сегодня в 13:05
мне все же кажется, что Мижигурскис лукавит..
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