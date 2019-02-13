Мижигурскис: «Через год-два Рассказов будет в обойме сборной»

Агент Валериюс Мижигурскис рассказал о сильных сторонах полузащитника «Спартака» Николая Рассказова.

Мне не нравятся постоянные сравнения ребят с другими. Выбирают себе жертву, начинают с ними конкурировать — и дергаются: «Мне тренер сказал это, а на того посмотрел так, с другим говорило руководство, а к тому подошел агент». Надо делать свое дело, концентрироваться на своей цели и работать.

Вот как у Рассказова? Он запрограммировал себя: должен быть в «Спартаке». Когда я увидел Колю, сразу понял: заиграет в основе. Он шел шаг за шагом: из Тульской области — в академию, потом год от года к дублю, где отыграл все матчи и стал чемпионом. На следующий сезон его перевели в «Спартак-2». Пару игр подождал, потом вышел — и больше не садился. Сейчас — основа. Уверен, через год-два Коля он будет в обойме сборной. В нем есть стержень, психологическая устойчивость. С ним говоришь — и как будто с 30-летним.