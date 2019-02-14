Дракслер: «Мы в ПСЖ очень рады тому, что Погба не будет в ответной игре»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер поделился впечатлениями от победы «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, хавбек МЮ Поль Погба был удалён с поля и не сможет помочь манкунианцам в ответной игре с ПСЖ .

Для меня Поль является лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед». Это очень важный игрок для их команды. И во вторник вы могли видеть, как он превосходен. Вот почему мы очень рады тому, что его не будет в ответном матче.

Я считаю, что МЮ очень хорошо начал ту встречу, и нам было нелегко справляться с их давлением, но во втором тайме бы действовали более уверенно, а натиск «Манчестер Юнайтед» немного спал.

Это помогло нам улучшить свою игру. Мы стали находить свободные пространства и отлично их использовать. Именно поэтому мы заслужили победу.