ЦСКА и «Ньюкасл» обменялись голами

16 февраля 2019, 15:58
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ньюкасл» и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в Испании.

«Ньюкасл» — ЦСКА — 1:1 (1:1)
Голы: Рондон 16 — Абель Эрнандес 40

«Ньюкасл»: Дарлоу (Вудмен 46), Йедлин (Манкильо 46), Кенеди (Дамметт 46), Шер (Фернандес 46), Ки Сон Ен (Атсу 46), Ласкеллес (Хэйден 46), Баррека (Лонгстафф 46), Лежен (Перес 46), Альмирон (Ритчи 46), Диаме (Хоселу 46), Рондон (Муто 46).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Обляков 46. Нисимура 87), Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Дзагоев (Ефремов 80), Абель Эрнандес (Сигурдссон 62).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

SHMEL
SHMEL ответ спартак 1987 (раскрыть)
17 февраля 2019 в 12:53, ред.
Ещё раз говорю тебе,тарасовский умник,есть специалисты футбольные,которые очень лестно отзываются об игре ЦСКА,а мнение свиноболелы меня абсолютно не интересует.
Кстати ты опять облажался,"русскому" пишется с маленькой буквы,а вот Россия с большой.Хотел выпендриться,а опять облажался...😂😂😂.На работе-ли я,дома- никокда не напишу "ЩУ" с буквой Ю,третий класс...Хотя впрочем о чём я,ты же болельщик пищевика.
спартак 1987
спартак 1987 ответ SHMEL (раскрыть)
17 февраля 2019 в 12:41
когда такого бездаря как Бийол наигрывают центральным защитником и не могут приобрести даже за копейки Шведа из дворовой команды...тут не радоваться надо, а плакать
спартак 1987
спартак 1987 ответ SHMEL (раскрыть)
17 февраля 2019 в 12:32
я сейчас на работе и время проверить ошибки нет, тем более это футбольный ресурс, а не урок в школе по Русскому языку, а не русскому! по поводу порадоваться и что у вас всё хорошо? порадуйся конь пока чемпионат не возобновился
SHMEL
SHMEL
17 февраля 2019 в 12:22, ред.
    спартак 1987
    спартак 1987 ответ SHMEL (раскрыть)
    17 февраля 2019 в 12:01
    Это ты про кого? вам не надоело смотреть на игру коней через розовые очки? про какое чемпионство заговорили? вчера ньюкасл вёл игру, а в апл в основном отбивается и надежда только на Рандона и стандарты. Влашич летом уходит ( скорее всего к вашим друзьям по соккеру в зенит😁) на Дзагоева смотреть больно, ощющение как-будто Алан загнаная лошадь, чуть тронь его и сразу больничный на месяц. гол вчера Англичане забили, смех. заметь кони вообще не могут выйграть у команд равных по классу ( бомжи не в счёт, их по традиции с ноября обыгрывают все кому не лень) вам ещё играть со всеми лидерами ( с ростовом, Спартаком, зенитом и краснодаром цска будет играть в гостях и лазарет наверняка к весне будет забит) вот и думай кто из нас фантазёр
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответ Казанский (раскрыть)
    17 февраля 2019 в 09:57
    Литейного, кого-же еще !
    SHMEL
    SHMEL ответ спартак 1987 (раскрыть)
    17 февраля 2019 в 09:42
    Фантасты сочинители с пятаками радуют,весело повизгивают,забавляя сами себя.
    Юрниекс
    Юрниекс
    17 февраля 2019 в 00:59
    Не понравилось свиньям, что показали такой матч. Похоже они считают,что играя с английской командой, надо получать 0-7. А так, смотреть нечего...
    Казанский
    Казанский ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 февраля 2019 в 00:16
    Плагиат кого?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Казанский (раскрыть)
    17 февраля 2019 в 00:13
    Это будет плагиат...
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    16 февраля 2019 в 23:50
    По выходу из бана хочу сказать одно : Пьяный проспится , дурак -никогда . Привет мыловарам.
    Казанский
    Казанский ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 23:11
    И тебе добрый.Но ты забыл добавить ГЫ-ГЫ после своего коммента
    Казанский
    Казанский ответ Тага Дага (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 23:10
    А что,этот матч по телевизору показывали?))))
    Великолепный
    Великолепный ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 21:38, ред.
    Что они могут уже показали еврокубки
    пробили самое дно 4-ое место в ЛЕ
    с антирекордом российских команд
    и 43 поражения в еврокубках
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    16 февраля 2019 в 21:36
    Всем добрый вечер....
    Зенит чемпион...
    GKN
    GKN
    16 февраля 2019 в 21:35
    Мда
    13 RUS
    13 RUS
    16 февраля 2019 в 21:25
    Одно скажу. Стыдно за спартак
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
    16 февраля 2019 в 21:19
    Никто
    Hypnoz
    Hypnoz
    16 февраля 2019 в 21:17
    Рекордсмен, свой запустил. Клоун )))) !
    Великолепный
    Великолепный
    16 февраля 2019 в 21:15
    Хороший получился спарринг
    С приличным соперником из АПЛ
    Команда потихоньку набирает кондиции
    Практически все отыграли 90 минут
    Ну и молодцы не дали английской команде
    Отпраздновать победу.
    Как говорится
    БОЕВАЯ НИЧЬЯ

    Понравилась готовность Марио Фернандеса
    как всегда хорош на бровке,
    очередной проход и голевой пас на Абеля Эрнандеса.
    У Эрнандеса уже третий гол на сборах
    Ну и Акинфеев был великолепен
    несколько раз спас команду от второго гола, красавец!!!
    Великолепный
    Великолепный ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 21:09
    Они просто забывают, что ответочка прилетит
    И она будет не в их пользу
    Великолепный
    Великолепный ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:57, ред.
    Учи матчасть дружок

    История противостояния

    ЦСКА побед над спартаком 27

    спартак побед над ЦСКА 20

    А Ливерпуль 0:7 это ваш антирекорд в еврокубках
    А Кельн 1:9 это товарищеская игра типа вашей с Мурой
    Как говорится почувствуй разницу
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    16 февраля 2019 в 20:54, ред.
    Охренеть - сколько комментов от товарищеской игры - ладно ,МЫ-переживаем за свою команду и всегда с ней -шарфы не кидаем, как некоторые и спиной не отворачиваемся ,даже если неудача , а наши извечные "друзья " что здесь делают - сравнивают нашу игру с игрой своих с Мурой или переживают за нашего вратаря - надеюсь ни с кем не случилось у них сердечного приступа от разочарования ?!
    Великолепный
    Великолепный ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:52
    Смешно! Я тебе то же могу рассказать!)))
    Великолепный
    Великолепный ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:49
    Я тебе привел статью с спорт.бокс.ру, очень авторитетное,
    не то что какие то ваши бабки на лавочках у подьезда.

    А вот еще на держи

    Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»
    Великолепный
    Великолепный ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:44
    Если нам надо мы и по круче найдем,и посвежее, а не то что мохом поросло! бу-га-га

    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:41
    А потом 1:18 , 0:7 и полная бестрофейность в Европе! Федуновская срамота!
    Великолепный
    Великолепный ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:37
    А ты дурак

    Сам дурак

    Детский сад
    ---------------------------------
    Так ты первый начал этот детский сад. хе-хе
    Великолепный
    Великолепный ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:36, ред.
    Обтекай!!!😂😂😂😂

    Великолепный
    Великолепный ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:33
    В таком случае и утебя домыслы

    факты в студию
