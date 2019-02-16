ЦСКА и «Ньюкасл» обменялись голами

1550321923

16 февраля 2019, 15:58

«Ньюкасл» и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в Испании.

«Ньюкасл» — ЦСКА — 1:1 (1:1)

Голы : Рондон 16 — Абель Эрнандес 40

«Ньюкасл»: Дарлоу (Вудмен 46), Йедлин (Манкильо 46), Кенеди (Дамметт 46), Шер (Фернандес 46), Ки Сон Ен (Атсу 46), Ласкеллес (Хэйден 46), Баррека (Лонгстафф 46), Лежен (Перес 46), Альмирон (Ритчи 46), Диаме (Хоселу 46), Рондон (Муто 46).

Главный тренер: Рафаэль Бенитес.