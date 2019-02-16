ЦСКА и «Ньюкасл» обменялись голами

«Ньюкасл» и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в Испании.
«Ньюкасл» — ЦСКА — 1:1 (1:1)
Голы: Рондон 16 — Абель Эрнандес 40
«Ньюкасл»: Дарлоу (Вудмен 46), Йедлин (Манкильо 46), Кенеди (Дамметт 46), Шер (Фернандес 46), Ки Сон Ен (Атсу 46), Ласкеллес (Хэйден 46), Баррека (Лонгстафф 46), Лежен (Перес 46), Альмирон (Ритчи 46), Диаме (Хоселу 46), Рондон (Муто 46).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Обляков 46. Нисимура 87), Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Дзагоев (Ефремов 80), Абель Эрнандес (Сигурдссон 62).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Кстати ты опять облажался,"русскому" пишется с маленькой буквы,а вот Россия с большой.Хотел выпендриться,а опять облажался...😂😂😂.На работе-ли я,дома- никокда не напишу "ЩУ" с буквой Ю,третий класс...Хотя впрочем о чём я,ты же болельщик пищевика.
Кстати ты опять облажался,"русскому" пишется с маленькой буквы,а вот Россия с большой.Хотел выпендриться,а опять облажался...😂😂😂.На работе-ли я,дома- никокда не напишу "ЩУ" с буквой Ю,третий класс...Хотя впрочем о чём я,ты же болельщик пищевика.
Кроме специалистов с пятачками и крючковатыми хвостами есть ещё и футбольные специалисты,так что расслабься,всё у нас хорошо.
Р.S.Кстати РАндон,загнаная (НН) и ощЮщение в твоём исполнении-бесценно...😂😅😂,а особенно выЙграть....😂😅😂Ну да ладно,наверное в свиных академиях не учат русскому языку.
Кроме специалистов с пятачками и крючковатыми хвостами есть ещё и футбольные специалисты,так что расслабься,всё у нас хорошо.
Р.S.Кстати РАндон,загнаная (НН) и ощЮщение в твоём исполнении-бесценно...😂😅😂,а особенно выЙграть....😂😅😂Ну да ладно,наверное в свиных академиях не учат русскому языку.
пробили самое дно 4-ое место в ЛЕ
с антирекордом российских команд
и 43 поражения в еврокубках
пробили самое дно 4-ое место в ЛЕ
с антирекордом российских команд
и 43 поражения в еврокубках
Зенит чемпион...
Зенит чемпион...
С приличным соперником из АПЛ
Команда потихоньку набирает кондиции
Практически все отыграли 90 минут
Ну и молодцы не дали английской команде
Отпраздновать победу.
Как говорится
БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Понравилась готовность Марио Фернандеса
как всегда хорош на бровке,
очередной проход и голевой пас на Абеля Эрнандеса.
У Эрнандеса уже третий гол на сборах
Ну и Акинфеев был великолепен
несколько раз спас команду от второго гола, красавец!!!
С приличным соперником из АПЛ
Команда потихоньку набирает кондиции
Практически все отыграли 90 минут
Ну и молодцы не дали английской команде
Отпраздновать победу.
Как говорится
БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Понравилась готовность Марио Фернандеса
как всегда хорош на бровке,
очередной проход и голевой пас на Абеля Эрнандеса.
У Эрнандеса уже третий гол на сборах
Ну и Акинфеев был великолепен
несколько раз спас команду от второго гола, красавец!!!
И она будет не в их пользу
И она будет не в их пользу
История противостояния
ЦСКА побед над спартаком 27
спартак побед над ЦСКА 20
А Ливерпуль 0:7 это ваш антирекорд в еврокубках
А Кельн 1:9 это товарищеская игра типа вашей с Мурой
Как говорится почувствуй разницу
История противостояния
ЦСКА побед над спартаком 27
спартак побед над ЦСКА 20
А Ливерпуль 0:7 это ваш антирекорд в еврокубках
А Кельн 1:9 это товарищеская игра типа вашей с Мурой
Как говорится почувствуй разницу
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7PIfP2Bd4
не то что какие то ваши бабки на лавочках у подьезда.
А вот еще на держи
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»
не то что какие то ваши бабки на лавочках у подьезда.
А вот еще на держи
Александр Бубнов: «После моего ухода из «Спартака» команда играла договорные матчи»
https://www.youtube.com/watch?v=TF8tDpCUfSk
Сам дурак
Детский сад
---------------------------------
Так ты первый начал этот детский сад. хе-хе
Сам дурак
Детский сад
---------------------------------
Так ты первый начал этот детский сад. хе-хе
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb__VJJ2u0
факты в студию
факты в студию