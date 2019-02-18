Лизаразю: «Мбаппе уступает только Месси и Роналду»

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю уверен, что молодой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на данный момент как минимум третий футболист мира.

У Мбаппе есть всё, чтобы стать следующей суперзвездой мирового футбола. Он лучший молодой игрок мира и уступает на данный момент только Месси и Роналду. Не вижу причин, чтобы Мбаппе через время не стал лучшим.