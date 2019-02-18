Дель Пьеро: «„Ювентус“ - фаворит в дуэли с „Атлетико“»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2.05 3.73 3.73
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Атлетик Б 3.1 3.1 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Рома -:-  Болонья 1.42 4.7 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Боруссия Д 7.6 4.75 1.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1.11 6.6 50
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4.5 2.5 2.25
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 2.1 2.9 3.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:1 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.9 3.3 4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 22’ Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11 5.5 1.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.05 2.9 4.55
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1.43 4.7 6.5
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 19’ Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 0:0 Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 21’ Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 21’ Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.15 2.9 3.7
20:00 23’ Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.5 2.85 2.95
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.3 3.1 3.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 2:4 Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 7 4.5 1.4
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.35 3 3.25
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:2 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:3 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг -:- Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
14:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 5:0 Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:3 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 3:1 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:2 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 21’ Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 0:0 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.8 3.4 2.35
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 9 5.2 1.31
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 0:5 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 49’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 7.2 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 62’ Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1:1 Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 3.8 3.6 1.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 21’ Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 0:0 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 5.9 3.9 1.55
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.37 4 10
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 20’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 6 3.8 1.55
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:3 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс 0:3 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 4:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:1 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Дель Пьеро: «„Ювентус“ - фаворит в дуэли с „Атлетико“»

сегодня, 19:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.03.2019 в 23:00 Не начался

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил расстановку сил в дуэли с «Атлетико», а также отметил вклад в игру «бьянконери» нападающего Криштиану Роналду.

Я не удивлен, насколько здорово Роналду вписался в «Ювентус». У него и у клуба одинаковый менталитет - победный, поэтому Криштиану идеально подходит «Юве». «Ювентус» нуждается в лучшем Роналду и наоборот.

У «Ювентуса» всё в порядке. Считаю их фаворитами в дуэли с «Атлетико», но соперника нельзя недооценивать. Это отличная команда, особенно хорошо они играют дома. У «Атлетико» великолепная защита, «Юве» ждут очень сложные матчи.

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   30 / 833
сегодня в 20:19
Так и есть. Но будет не просто.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   63 / 833
сегодня в 20:15
Дель Пьеро 10 номер.Forza Juventus
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   253 / 833
сегодня в 20:10
а матрасы как нельзя некстати к лч прихворали
совсем не те,что прежде
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