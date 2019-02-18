Дель Пьеро: «„Ювентус“ - фаворит в дуэли с „Атлетико“»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил расстановку сил в дуэли с «Атлетико», а также отметил вклад в игру «бьянконери» нападающего Криштиану Роналду.

Я не удивлен, насколько здорово Роналду вписался в «Ювентус». У него и у клуба одинаковый менталитет - победный, поэтому Криштиану идеально подходит «Юве». «Ювентус» нуждается в лучшем Роналду и наоборот.

У «Ювентуса» всё в порядке. Считаю их фаворитами в дуэли с «Атлетико», но соперника нельзя недооценивать. Это отличная команда, особенно хорошо они играют дома. У «Атлетико» великолепная защита, «Юве» ждут очень сложные матчи.