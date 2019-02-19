Тедеско: «Мы настроены создать проблемы „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Естественно, шансы у нас есть, хотя мы далеко не фавориты. Но мы вышли из группы, так что в плей-офф сыграем заслуженно. «Манчестер Сити» - невероятно сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол, и мы должны это сделать - для себя и своих болельщиков.

«Манчестер Сити» действует очень организованно. Каждый футболист знает, что делают остальные. Но если хорошо подготовиться и выполнить свой план на игру, то вполне можно создать манкунианцам проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки.