Очипка: «„Ман Сити“ еще надо доказать, что они сильнее „Шальке“»

Защитник «Шальке» Бастиан Очипка поделился ожиданиями от дуэли с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» еще нужно доказать, что они сильнее нас. Мы играем против топ-команды и должны искать свои шансы. Мы хотим порадовать болельщиков и использовать возможности.

«Шальке» должен сломить командную игру «Манчестер Сити». С помощью одного игрока это сделать невозможно. Мы знаем, каково играть против футболистов мирового уровня. С нетерпением ждем встречи, к которой готовимся уже достаточно давно.