Очипка: «„Ман Сити“ еще надо доказать, что они сильнее „Шальке“»

Защитник «Шальке» Бастиан Очипка поделился ожиданиями от дуэли с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» еще нужно доказать, что они сильнее нас. Мы играем против топ-команды и должны искать свои шансы. Мы хотим порадовать болельщиков и использовать возможности.
«Шальке» должен сломить командную игру «Манчестер Сити». С помощью одного игрока это сделать невозможно. Мы знаем, каково играть против футболистов мирового уровня. С нетерпением ждем встречи, к которой готовимся уже достаточно давно.
Избавь меня от ложной информации)
Избавь меня от ложной информации)
А вот СИТИ дважды всасывал от Ювентуса)
А вот СИТИ дважды всасывал от Ювентуса)