Черчесов: «Конечно, я буду поддерживать „Зенит“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч «Зенита» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Победа в первом матче является преимуществом, но недостаточно большим, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. «Фенербахче» выглядел слабо в конце обоих таймов в первой встрече. Возможно, они находятся не в лучшей форме и не готовы на сто процентов. «Зенит» провёл первый официальный матч и больше готовился. Игры важны для набора формы.



Конечно, я буду поддерживать «Зенит». Приношу извинения болельщикам «Фенербахче», но я хочу, чтобы победил «Зенит».