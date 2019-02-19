Черчесов хочет, чтобы Нойштедтер остался в «Фенербахче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хочет, чтобы российский футболист Роман Нойштедтер продолжил играть за турецкий «Фенербахче».

Его контракт истекает в июне, и он размышляет над тем, где продолжить карьеру. Мы хотим, чтобы игроки национальной сборной выступали в сильных командах, в хороших лигах. Решение не за мной, но Нойштедтер знает, что я думаю.

Он родился в Германии, а в Турции футбол более эмоциональный. Может, с этим связаны его проблемы. Но он может играть в сильной команде. «Фенербахче» отличная команда, и для сборной России будет хорошо, если Нойштедтер в ней останется. В клубе сменилось несколько тренеров за последнее время, это тоже могло создавать проблемы футболисту.