Давыдов попрощался с болельщиками «Спартака»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Давыдов попрощался с болельщиками «Спартака»

19 февраля 2019, 16:45

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал свой уход из московской команды

Спасибо «Спартаку» за все!

Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»
Вчера, 22:59 Комментарии9
Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»
Вчера, 21:54 Комментарии18
Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»
Вчера, 21:34 Комментарии38
Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»
Вчера, 21:23 Комментарии58
Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»
Вчера, 16:53 Комментарии28
Шикунов: «Никакого разбирательства по заявлению Тихонова не будет»
Вчера, 13:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alladins
Alladins ответил Великолепный
   45 / 887
20 февраля в 02:17
Сглазили Давыдова, обозвав его русским Месси!)))
Сделали свиным тарасовцем и выгнали вон.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   568 / 887
20 февраля в 00:19
Я добился чего хотел! Ты признал что в Зенит едут на зароботки!))) Шах и мат!!!
Я так и думал))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   30 / 887
19 февраля в 23:17
Сегодня увидел бомжа в порванных ботинках и ссаных тряпках, а холодно ведь! Сходил домой, набрал ему одежды и пару тёплых ботинок...у всех наверное лежат старые вещи, которые жаба душит выбрасывать! Более счастливого человека я в жизни не видел, даже похвалил себя, а ты ссаные тряпки!
Саныч, оставь ты их в покое, Такими словами они вызывают неприязнь , в первую очередь, к их клубу. Неужели это особенность всех питерских?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   30 / 887
19 февраля в 23:16
Думаю дело не в этом, просто парень где то упустил момент усиления своей игры...успокоился и потух! Им всем молодым, надо смотреть на Головина и учиться на его таланте, помноженным на усердие и желание совершенствовать свою игру! А не выстрелить, заработать кучу бабла и стать как все!
Саныч, привет дорогой. В молодом возрасте столько соблазнов, особенно когда деньжата водятся. Самому не справиться. Вот тренер и должен найти подход, в том числе и с помощью штрафов и других мер, чтобы не дать расслабиться.А парнишка был неплохой. Я был на одной его игре, чем то похож на Чалова манерой игры. Жаль, у нас не так много молодых форвардов.
морозз
морозз ответил Литейный 4
   60 / 887
19 февраля в 22:38
Еще одного своего ссаными тряпками погнали. Гыгыгы
Сегодня увидел бомжа в порванных ботинках и ссаных тряпках, а холодно ведь! Сходил домой, набрал ему одежды и пару тёплых ботинок...у всех наверное лежат старые вещи, которые жаба душит выбрасывать! Более счастливого человека я в жизни не видел, даже похвалил себя, а ты ссаные тряпки!
морозз
морозз ответил Ваня лучший
   60 / 887
19 февраля в 22:34
Странно. Он вызывался в сборную, провел за нее пару игр, имел определенные способности и как то плавно сдулся. Сбитый летчик в 23 года ? как то странно.Может дело в тренерах ?
Думаю дело не в этом, просто парень где то упустил момент усиления своей игры...успокоился и потух! Им всем молодым, надо смотреть на Головина и учиться на его таланте, помноженным на усердие и желание совершенствовать свою игру! А не выстрелить, заработать кучу бабла и стать как все!
Исмет
Исмет
   698 / 887
19 февраля в 19:39
дзюба позор Российского Футбола
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
19 февраля в 19:01
Сглазили Давыдова, обозвав его русским Месси!)))
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   568 / 887
19 февраля в 18:11
Я добился чего хотел! Ты признал что в Зенит едут на зароботки!))) Шах и мат!!!
А в спартаке зулусы за ромбик играют или за обед? Аа не, точно знаю- 100 баллов в баньку попариться едут))
ziborock
ziborock ответил Некит_Зенит
   25 / 887
19 февраля в 18:07
Долго текст сочинял? А по моему ты тупо перевел стрелки на дзюбу. С чего вообще? Но если тебе так важно мое мнение: он поросенок, приехал на заработки. Не переводи стрелки, речь о новом месси, вот про него и похрюкивай))Рановато он от вас в барсу переехал хахаха
Я добился чего хотел! Ты признал что в Зенит едут на зароботки!))) Шах и мат!!!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   568 / 887
19 февраля в 18:01
По моему я тебе уже ответил два поста назад! А теперь спрашиваю! Уверен что ответа не дождусь!
Долго текст сочинял? А по моему ты тупо перевел стрелки на дзюбу. С чего вообще? Но если тебе так важно мое мнение: он поросенок, приехал на заработки.
Не переводи стрелки, речь о новом месси, вот про него и похрюкивай))Рановато он от вас в барсу переехал хахаха
ziborock
ziborock ответил Некит_Зенит
   25 / 887
19 февраля в 17:56
Ты сам как то определись- отвечаешь или спрашиваешь?
По моему я тебе уже ответил два поста назад! А теперь спрашиваю! Уверен что ответа не дождусь!
Т34
Т34
   21 / 887
19 февраля в 17:32
Ответ "Ваня лучший"

Дело не в тренерах, дело в голове. Сколько ему шансов давалось, он ни одним не воспользовался, ни в Спартаке, ни в арендах. Все вроде бы при нем, но мозгов не хватает. Причем сам признается в этом, но не меняется. Какой-то пофигист.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   568 / 887
19 февраля в 17:29
Я по существу отвечаю! Дзюба твой кумир или нет?!)))
Ты сам как то определись- отвечаешь или спрашиваешь?
ziborock
ziborock ответил Некит_Зенит
   25 / 887
19 февраля в 17:26
Тебе походу самому смешно и нечего по существу ответить, остается только переводить стрелки)) а своих папуасов оставьте себе, нам такое днище как новый месся не надо))
Я по существу отвечаю! Дзюба твой кумир или нет?!)))
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   25 / 887
19 февраля в 17:25
Еще одного своего ссаными тряпками погнали. Гыгыгы
Ну а вы бы может "своего" и не погнали, но у вас таких нет!)))
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ziborock
   568 / 887
19 февраля в 17:20
" Никогда игрок Спартака не будет играть в Зените!" А вот тут мы все под столами! Мало того что он играет, так он еще и капитан и "парень с нашегор двора!"))) Литейный здесь бы сказал: "ГЫ-ГЫ!" Но не скажет, потому как Дзюба и его и твой кумир! Но вы привыкайте! Скоро вам еще парочку папуасов подгонят)))
Тебе походу самому смешно и нечего по существу ответить, остается только переводить стрелки))
а своих папуасов оставьте себе, нам такое днище как новый месся не надо))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 17:14
Еще одного своего ссаными тряпками погнали. Гыгыгы
ziborock
ziborock ответил Некит_Зенит
   25 / 887
19 февраля в 17:10
Новый месси... хахахаха ой ё я под столом с.ка
" Никогда игрок Спартака не будет играть в Зените!"
А вот тут мы все под столами! Мало того что он играет, так он еще и капитан и "парень с нашегор двора!")))
Литейный здесь бы сказал: "ГЫ-ГЫ!" Но не скажет, потому как Дзюба и его и твой кумир! Но вы привыкайте! Скоро вам еще парочку папуасов подгонят)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 887
19 февраля в 17:07
Странно. Он вызывался в сборную, провел за нее пару игр, имел определенные способности и как то плавно сдулся. Сбитый летчик в 23 года ? как то странно.Может дело в тренерах ?
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   568 / 887
19 февраля в 16:53
Новый месси... хахахаха ой ё я под столом с.ка
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
19 февраля в 16:46
Хочется верить, что больше в свинарник ни ногой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100