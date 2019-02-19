Давыдов попрощался с болельщиками «Спартака»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал свой уход из московской команды.
Спасибо «Спартаку» за все!
Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене».
Не переводи стрелки, речь о новом месси, вот про него и похрюкивай))Рановато он от вас в барсу переехал хахаха
Не переводи стрелки, речь о новом месси, вот про него и похрюкивай))Рановато он от вас в барсу переехал хахаха
Дело не в тренерах, дело в голове. Сколько ему шансов давалось, он ни одним не воспользовался, ни в Спартаке, ни в арендах. Все вроде бы при нем, но мозгов не хватает. Причем сам признается в этом, но не меняется. Какой-то пофигист.
Дело не в тренерах, дело в голове. Сколько ему шансов давалось, он ни одним не воспользовался, ни в Спартаке, ни в арендах. Все вроде бы при нем, но мозгов не хватает. Причем сам признается в этом, но не меняется. Какой-то пофигист.
а своих папуасов оставьте себе, нам такое днище как новый месся не надо))
а своих папуасов оставьте себе, нам такое днище как новый месся не надо))
А вот тут мы все под столами! Мало того что он играет, так он еще и капитан и "парень с нашегор двора!")))
Литейный здесь бы сказал: "ГЫ-ГЫ!" Но не скажет, потому как Дзюба и его и твой кумир! Но вы привыкайте! Скоро вам еще парочку папуасов подгонят)))
А вот тут мы все под столами! Мало того что он играет, так он еще и капитан и "парень с нашегор двора!")))
Литейный здесь бы сказал: "ГЫ-ГЫ!" Но не скажет, потому как Дзюба и его и твой кумир! Но вы привыкайте! Скоро вам еще парочку папуасов подгонят)))