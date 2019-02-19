Давыдов попрощался с болельщиками «Спартака»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал свой уход из московской команды.

Спасибо «Спартаку» за все!

Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене».