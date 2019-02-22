Стураро: «Меня не волнует, что говорят болельщики обо мне»

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро за 18 млн евро перебрался в «Дженоа». Футболист прокомментировал свой трансфер.

Люди говорят, что это очень большая сумма за меня? Эти разговоры меня не беспокоят. Я был игроком «Ювентуса», а теперь я принадлежу «Дженоа». Все остальное происходит только между клубами. Возможно, некоторые из наших фанатов оставили комментарии, которые я не считаю уместными, но часть жизни футболиста. Я не хочу предсказывать свое будущее. Лучше ничего не говорить. Мои отношения с командой? Я очень счастлив.