Тренер «Севильи»: «Мы не смогли справиться с лучшим игроком в мире»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин прокомментировал поражение от «Барселоны».

Мы играли с одной из лучших команд мира и против лучшего игрока на планете. Мы не смогли с ними справиться. Мы сделали всё, чтобы победить сегодня. Мы здорово играли, но в определенный момент у нас закончились силы.