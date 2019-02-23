Тренер «Севильи»: «Мы не смогли справиться с лучшим игроком в мире»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин прокомментировал поражение от «Барселоны».
Мы играли с одной из лучших команд мира и против лучшего игрока на планете. Мы не смогли с ними справиться. Мы сделали всё, чтобы победить сегодня. Мы здорово играли, но в определенный момент у нас закончились силы.
А ведь пока Свинси не было в основе, Севилья шла на втором месте.
С его появлением в основе 5 поражений в последних семи матчах.
Свинси чёрная метка для Севильи!!!
А ведь пока Свинси не было в основе, Севилья шла на втором месте.
С его появлением в основе 5 поражений в последних семи матчах.
Свинси чёрная метка для Севильи!!!
И зачем им это надо?
И зачем им это надо?
Любой дурак вам забьёт.
Любой дурак вам забьёт.