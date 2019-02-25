«Зенит» начал продажу билетов на игру с «Вильярреалом»

«Зенит» начал продажу билетов на поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».
Цена тикетов стартует с 600 рублей. Максимальная стоимость - 5 000 рублей. Чтобы посетить бизнес-клуб, придется заплатить 15 тысяч рублей.
Матч «Зенит» - «Вильярреал» состоится 7 марта на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 20:55 мск.
Между ними и сейчас 6 очков отрыва...)))
Между ними и сейчас 6 очков отрыва...)))
https://www.youtube.com/watch?v=OMUKTlY4OQM
То "Бордо" - наше всё.....то с детства за "Фенербахче"....теперь "Вильярреал" - команда мечты...))))
То "Бордо" - наше всё.....то с детства за "Фенербахче"....теперь "Вильярреал" - команда мечты...))))