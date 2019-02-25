«Зенит» начал продажу билетов на игру с «Вильярреалом»

25 февраля 2019, 19:18

Не начался

«Зенит» начал продажу билетов на поединок 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Цена тикетов стартует с 600 рублей. Максимальная стоимость - 5 000 рублей. Чтобы посетить бизнес-клуб, придется заплатить 15 тысяч рублей.

Матч «Зенит» - «Вильярреал» состоится 7 марта на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 20:55 мск.