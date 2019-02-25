Полузащитник «Сент-Этьена»: «Мбаппе исключительный, но Неймар лучше»

Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри выразил мнение, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сейчас в целом уступает своему одноклубнику Неймару, который в данный момент травмирован.
Мбаппе аномально талантлив и на поле он делает исключительные вещи. Но я, как человек игравший против ПСЖ, считаю, что Неймар еще более впечатляет. Неймар способен решить исход любой игры. Да, Мбаппе благодаря своей скорости проносится мимо всех соперников, но у бразильца такой талант. Те, кому не нравится игра Неймара, просто не любят футбол.