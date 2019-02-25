Полузащитник «Сент-Этьена»: «Мбаппе исключительный, но Неймар лучше»

Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри выразил мнение, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сейчас в целом уступает своему одноклубнику Неймару, который в данный момент травмирован.

Мбаппе аномально талантлив и на поле он делает исключительные вещи. Но я, как человек игравший против ПСЖ , считаю, что Неймар еще более впечатляет. Неймар способен решить исход любой игры. Да, Мбаппе благодаря своей скорости проносится мимо всех соперников, но у бразильца такой талант. Те, кому не нравится игра Неймара, просто не любят футбол.