Далот: «Думаю, у меня будет шанс провести в МЮ много лет»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о своем первом сезоне в манкунианском клубе.
На счету 19-летнего португальца пока 8 матчей в АПЛ.
Думаю, первая часть сезона выдалась тяжелой, потому что я был травмирован и начал полноценно тренироваться с командой только с декабря.
Этот год стал для меня годом обучения, я буду продолжать учиться до конца сезона. Я наслаждаюсь пребыванием в МЮ. Когда я приходил сюда, то знал, что будет трудно, но здесь хорошие игроки, у которых я могу многому научиться. Думаю, у меня будет шанс провести в МЮ много-много лет.