Далот: «Думаю, у меня будет шанс провести в МЮ много лет»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о своем первом сезоне в манкунианском клубе.

На счету 19-летнего португальца пока 8 матчей в АПЛ .

Думаю, первая часть сезона выдалась тяжелой, потому что я был травмирован и начал полноценно тренироваться с командой только с декабря.