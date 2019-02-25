Кальдерон: «Роналду злило, что „Реал“ хотел купить Неймара»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 18’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 1’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 32’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 46’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 3’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 3’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 19’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Кальдерон: «Роналду злило, что „Реал“ хотел купить Неймара»

25 февраля 2019, 19:32

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду решил покинуть мадридский клуб прошлым летом.

Криштиану хотел, чтобы ему увеличили зарплату после победы в Лиге чемпионов, однако Перес отказался. Роналду также злило, что «Реал» хотел потратить кучу денег на Неймара. Тогда Перес сказал ему, что если кто-то предложит 100 млн евро, то Роналду может уходить. Вот что произошло на самом деле.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   61 / 887
26 февраля в 10:39
Хасавюрт тоже раньше был Чечней!!! Но для меня главное- это мусульман, и потом порядочность, воспитание и т.д.(среди других)
Мало кто знает,Сельджуки-первые турки,оновававшие турецкий султанат,когда пришли на Кавказ,назвали земли от каспия до и дальше Дагестан(страна гор) так называлась нынешеий Дагестан,Чечня,Ингушетия,может быть и дальше,потом пришлые после них разделили границами(разделяй,властвуй) а до этого не было границ,жили как обычные соседи все народы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Nursultan_rma
   61 / 887
26 февраля в 10:33
Причем тут уверенность? У роналду и неймара одинаковая позиция т.е оба правые нападающие. А у месси и неймара разные позиции на поле.
Даже если у Неймара была бы олна позиция с Месси,нет разницы для Месси.
Nursultan_rma
Nursultan_rma ответил ALBA BARCELONA 21
   553 / 887
26 февраля в 08:40
Причем тут уверенность? У роналду и неймара одинаковая позиция т.е оба правые нападающие. А у месси и неймара разные позиции на поле.
Шишанутый
Шишанутый ответил Abudabi
   28 / 887
26 февраля в 02:47
Хороший футболист без базара. Но его слова что он лучший в мире его падения. И нетрадиционное Ориент не красит его. Все молодые ребята ровняются на Месси. Так как он чистый профи.
Это Криш профи а Месська лодырь. Те ребята которые на него равняются не чего не добьются. Равнятся надо на Рона, он пример как стать успешным человеком!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   66 / 887
26 февраля в 01:46
И тебе тоже. Я из Хасавюрта,почти одно и тоже.
Хасавюрт тоже раньше был Чечней!!!
Но для меня главное- это мусульман, и потом порядочность, воспитание и т.д.(среди других)
1 команда
1 команда
   68 / 887
26 февраля в 01:36
Плохи дела среди лучших.
Abudabi
Abudabi
   430 / 887
26 февраля в 00:47
Хороший футболист без базара. Но его слова что он лучший в мире его падения. И нетрадиционное Ориент не красит его. Все молодые ребята ровняются на Месси. Так как он чистый профи.
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
25 февраля в 22:00
Не любит конкуренции гей нарцисс.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Гавроша
   61 / 887
25 февраля в 21:36
Он боялся что мбаппе забивать начнет, и что тогда ему делать?
Ты перепутал,боялся Неймара он.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   61 / 887
25 февраля в 21:34
Правильно говоришь!!! Да воздаст тебе ВСЕВЫШНИЙ благом!!! Ты из Чечни что ли?
И тебе тоже. Я из Хасавюрта,почти одно и тоже.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
25 февраля в 21:28
Хозяин-барин
Гавроша
Гавроша ответил ALBA BARCELONA 21
   24 / 887
25 февраля в 21:27
Месси хотел,что Неймар играл в Барсе,потому что уверен в себе,и что Неймар не затмить его а Роналду не уверен в этом,поэтому очень не хотел,чтобы Неймар играл в Реале.Неуверенные всегда хвалит себя,как Роналду,Месси молчит и уверен в себе. Ты знаешь это но футбольные страсти не дасть тебе высказать истину.Советую,как врач,не трать время,займись кандидатским,затем докторским,стань профессром,тогда отдыхая будешь деньги получать!!!
Он боялся что мбаппе забивать начнет, и что тогда ему делать?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   66 / 887
25 февраля в 21:07
Если не сделаешь усердия,останешься рядовым хирургом,как многие.Не теряй время займись.Пример тебе Роналду,имея не особый природный талант,как у Месси,Неймара Азара своими мега усердиями завоевал много титулов в жизни и стал легендой.Поэтому,пока молод займись своим будущим,потом будет легче на много,чем рядовым врачам и будешь в авторитете у всех.Уважаю тебя,ты достойный воспитанный земляк мой,поэтому хочу тебя добра а футбол всего лишь наши страсти.
Правильно говоришь!!!
Да воздаст тебе ВСЕВЫШНИЙ благом!!!
Ты из Чечни что ли?
Гавроша
Гавроша ответил 95-shishani-95
   24 / 887
25 февраля в 20:43
Перес дурак, что хотя бы не попробовал поменять его на Мбаппе, раз решил совершить глупость, отпустив его
Да кто же поменяет молодого талантливого игрока на старого эгоиста?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   61 / 887
25 февраля в 20:26
Неймар не на позиции Месси играет, поэтому он так хотел! В 2015 когда взяли ЛЧ, Неймар был лучшим в составе Барсы, но ЗМ получил Месси! Барса никогда не покупает игроков на позиции Месси, и делает всё в угоду Месси!!! Зачем ему что-то говорить? За совет спасибо!!! Очень хороший и правильный совет!!!
Если не сделаешь усердия,останешься рядовым хирургом,как многие.Не теряй время займись.Пример тебе Роналду,имея не особый природный талант,как у Месси,Неймара Азара своими мега усердиями завоевал много титулов в жизни и стал легендой.Поэтому,пока молод займись своим будущим,потом будет легче на много,чем рядовым врачам и будешь в авторитете у всех.Уважаю тебя,ты достойный воспитанный земляк мой,поэтому хочу тебя добра а футбол всего лишь наши страсти.
КЭТиК
КЭТиК
   242 / 887
25 февраля в 20:22
В итоге оба проиграли
Sargent
Sargent
   180 / 887
25 февраля в 20:18
Не будут они рядом играть друг с другом.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
   66 / 887
25 февраля в 20:12
Месси хотел,что Неймар играл в Барсе,потому что уверен в себе,и что Неймар не затмить его а Роналду не уверен в этом,поэтому очень не хотел,чтобы Неймар играл в Реале.Неуверенные всегда хвалит себя,как Роналду,Месси молчит и уверен в себе. Ты знаешь это но футбольные страсти не дасть тебе высказать истину.Советую,как врач,не трать время,займись кандидатским,затем докторским,стань профессром,тогда отдыхая будешь деньги получать!!!
Неймар не на позиции Месси играет, поэтому он так хотел!
В 2015 когда взяли ЛЧ, Неймар был лучшим в составе Барсы, но ЗМ получил Месси!
Барса никогда не покупает игроков на позиции Месси, и делает всё в угоду Месси!!! Зачем ему что-то говорить?
За совет спасибо!!! Очень хороший и правильный совет!!!
Заратустра
Заратустра ответил 95-shishani-95
   139 / 887
25 февраля в 20:09
Какой дурак обменяет Мбаппе на Роналду? Только с огромной доплатой. И то, вряд ли парижане согласились бы.
Alladins
Alladins
   44 / 887
25 февраля в 20:08
Кристина в панике удрала.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
   61 / 887
25 февраля в 20:03
В итоге, проиграли и Перес, и Роналду!!! Неймар пока и близко не стоит к достижениям Роналду!!! У Роналду к такой стадии ЛЧ уже 8-10 голов бывали до этого, а у Реала много забитых и побед. А теперь, у Роналду 1гол, у Реала мало забитых, и позорных поражений!!! И Перес, и Роналду самодовольные тупые эгоисты!!!
Месси хотел,что Неймар играл в Барсе,потому что уверен в себе,и что Неймар не затмить его а Роналду не уверен в этом,поэтому очень не хотел,чтобы Неймар играл в Реале.Неуверенные всегда хвалит себя,как Роналду,Месси молчит и уверен в себе.
Ты знаешь это но футбольные страсти не дасть тебе высказать истину.Советую,как врач,не трать время,займись кандидатским,затем докторским,стань профессром,тогда отдыхая будешь деньги получать!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   66 / 887
25 февраля в 20:01
Перес дурак, что хотя бы не попробовал поменять его на Мбаппе, раз решил совершить глупость, отпустив его
STVA 1
STVA 1
   95 / 887
25 февраля в 19:56
В итоге у Реала ни Рона , ни Неймара.
Заратустра
Заратустра
   139 / 887
25 февраля в 19:54
Перес грамотно всё сделал.
95-shishani-95
95-shishani-95
   66 / 887
25 февраля в 19:52
В итоге, проиграли и Перес, и Роналду!!!
Неймар пока и близко не стоит к достижениям Роналду!!!
У Роналду к такой стадии ЛЧ уже 8-10 голов бывали до этого, а у Реала много забитых и побед. А теперь, у Роналду 1гол, у Реала мало забитых, и позорных поражений!!!
И Перес, и Роналду самодовольные тупые эгоисты!!!
вхсо 111
вхсо 111
   54 / 887
25 февраля в 19:46
Перес су.....!
Alex12357
Alex12357
   464 / 887
25 февраля в 19:39
Перес показал Роналду -КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН!Роналду хотел подмять под себя руководство Реала,как Меська подмял под себя руководство Барселоны,но не тут -то было,получил от ворот поворот!!!
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