Кальдерон: «Роналду злило, что „Реал“ хотел купить Неймара»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду решил покинуть мадридский клуб прошлым летом.
Криштиану хотел, чтобы ему увеличили зарплату после победы в Лиге чемпионов, однако Перес отказался. Роналду также злило, что «Реал» хотел потратить кучу денег на Неймара. Тогда Перес сказал ему, что если кто-то предложит 100 млн евро, то Роналду может уходить. Вот что произошло на самом деле.
Но для меня главное- это мусульман, и потом порядочность, воспитание и т.д.(среди других)
Но для меня главное- это мусульман, и потом порядочность, воспитание и т.д.(среди других)
Да воздаст тебе ВСЕВЫШНИЙ благом!!!
Ты из Чечни что ли?
Да воздаст тебе ВСЕВЫШНИЙ благом!!!
Ты из Чечни что ли?
В 2015 когда взяли ЛЧ, Неймар был лучшим в составе Барсы, но ЗМ получил Месси!
Барса никогда не покупает игроков на позиции Месси, и делает всё в угоду Месси!!! Зачем ему что-то говорить?
За совет спасибо!!! Очень хороший и правильный совет!!!
В 2015 когда взяли ЛЧ, Неймар был лучшим в составе Барсы, но ЗМ получил Месси!
Барса никогда не покупает игроков на позиции Месси, и делает всё в угоду Месси!!! Зачем ему что-то говорить?
За совет спасибо!!! Очень хороший и правильный совет!!!
Ты знаешь это но футбольные страсти не дасть тебе высказать истину.Советую,как врач,не трать время,займись кандидатским,затем докторским,стань профессром,тогда отдыхая будешь деньги получать!!!
Ты знаешь это но футбольные страсти не дасть тебе высказать истину.Советую,как врач,не трать время,займись кандидатским,затем докторским,стань профессром,тогда отдыхая будешь деньги получать!!!
Неймар пока и близко не стоит к достижениям Роналду!!!
У Роналду к такой стадии ЛЧ уже 8-10 голов бывали до этого, а у Реала много забитых и побед. А теперь, у Роналду 1гол, у Реала мало забитых, и позорных поражений!!!
И Перес, и Роналду самодовольные тупые эгоисты!!!
Неймар пока и близко не стоит к достижениям Роналду!!!
У Роналду к такой стадии ЛЧ уже 8-10 голов бывали до этого, а у Реала много забитых и побед. А теперь, у Роналду 1гол, у Реала мало забитых, и позорных поражений!!!
И Перес, и Роналду самодовольные тупые эгоисты!!!