Кальдерон: «Роналду злило, что „Реал“ хотел купить Неймара»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду решил покинуть мадридский клуб прошлым летом.

Криштиану хотел, чтобы ему увеличили зарплату после победы в Лиге чемпионов, однако Перес отказался. Роналду также злило, что «Реал» хотел потратить кучу денег на Неймара. Тогда Перес сказал ему, что если кто-то предложит 100 млн евро, то Роналду может уходить. Вот что произошло на самом деле.