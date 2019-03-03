Тренер «Ростова»: «Когда ты ведешь 1:0 и пропускаешь, то есть досада»

Тренер «Ростова» Михаил Осинов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1).

Когда ты ведешь 1:0 и пропускаешь, то есть досада. Я согласен, в целом, что счет ничейный по игре. Всегда есть задача – быстро забить. Так складывалась игра. Пришлось много ждать, забили, но потом пропустили, что обидно. Если ты пропускаешь гол, то, значит, ты допустил ошибку. Рассчитывали на быструю атаку в моменте с пропущенным голом, но случилось вот так. Новички? Разберем игру, ошибок достаточно много. Но ребята хорошо отыграли, будем двигаться дальше.