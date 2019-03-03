Силкин: «Если „Динамо“ сможет забраться в еврокубки, это будет плюсом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу московского клуба в матче 18-го тура РПЛ с «Уфой».

Плохая погода? Команды были в равных условиях, играли на одном поле. В этом туре мы видим очень много борьбы и мало футбола. Раз «Динамо» выиграло благодаря голам с угловых, это можно назвать оружием Хохлова. Бывает, что игра в атаке не ладится, и команда выбирается за счёт стандартных положений.

Что касается надежд на еврокубки, то у «Динамо» очень трудный календарь. Будут тяжёлые соперники, с которыми сложно добиться очков. Если с таким составом «Динамо» сможет забраться в еврокубки, это будет огромным плюсом.

Эта первая игра была очень важной. Команда готовилась почти два месяца, и положительный результат оправдывает пролитый пот. В головах футболистах не будет сидеть, что что-то не так.